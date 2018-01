L'aéroport de Düsseldorf est en passe de déployer la technologie d'inspection nouvelle génération du Système de détection d'explosifs (EDS) de Smiths Detection conforme à la norme 3 de la CEAC

Düsseldorf Airport to deploy next generation ECAC Standard 3 EDS screening technology from Smiths Detection (Photo : Business Wire)

WIESBADEN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection fournit des scanners à bagages de soute nouvelle génération conforme à à la norme 3 de la CEAC, et concernant la mise à niveau du système de détection d'explosifs (EDS) de l'aéroport de Düsseldorf.

Ce contrat,validé par le bureau des achats du ministère allemand de l'Intérieur, comprend 14 scanners de nouvelle génération HI-SCAN 10080 XCT, qui offrent des niveaux exceptionnels de sécurité et pourront être mis à jour à l'avenir, si nécessaire, pour détecter de nouvelles menaces explosives. Un contrat de service a également été mis en place pour assurer le support de ces matériels pendant une durée unitiale de huit ans.

« Les aéroports européens s'efforcent actuellement de mettre à niveau l'EDS approuvé par la norme 3 de la CEAC afin de répondre à la nouvelle règlementation », a commenté Tony Tielen, vice-président de Smiths Detection pour la région EMEA. « Cela nécessite, bien sûr, un investissement financier qui doit être clairement mis en parallèle avec les avantages opérationnels. Les aéroports tiennent à s'assurer que les nouvelles exigences de sécurité et la croissance des passagers seront prises en compte par cette nouvelle technologie. »

Les scanners HI-SCAN 10080 XCT combinent la technologie des rayons X à haute résolution, la tomodensitométrie (TDM) et des algorithmes de détection avancés pour accroître la sécurité et l'efficacité opérationnelle de manière significative. Avec une vitesse de défilement très rapide du tapis et un grand tunnel rectangulaire, ces scanners offrent un débit élevé, en permanence, allant jusqu'à 1 800 bagages par heure. Des images en haute résolution, extrêmement nettes et en couleur, ainsi qu'un faible taux de fausses alarmes soutiennent également les niveaux de performance très élevés requis par la nouvelle règlementation.

Situé au cœur du secteur industriel allemand, l'aéroport de Düsseldorf est l'élément central de l'infrastructure régionale. Depuis cet aéroport, ce sont plus de 23 millions de passagers qui voyagent sur 70 compagnies aériennes vers 200 destinations dans 55 pays. Le nouveau matériel sera utilisé pour optimiser les installations d'inspection des bagages de soute dans les deux terminaux et sera exploité par la police fédérale allemande. L'installation commencera début 2018 et sera mise en œuvre au cours des quatre prochaines années.

Principales caractéristiques du HI-SCAN 10080 XCT :

Conforme à la norme 3 EDS UE/CEAC

Certifié en laboratoire pour la détection à haut débit des bagages contrôlés par la Transportation Security Administration (TSA) américaine

Vitesse de défilement: 0,5 m/sec (98,5 pieds/min)

Cadence élevée pouvant atteindre 1 800 bagages par heure

Tunnel de grande dimension capable d'inspecter des objets de 100 x 80 cm (39,4 x 31,5 pouces)

le HI-SCAN 10080 XCT, scanner à rayons X à la bi-énergie avec imagerie et reconstruction tomodensitométriques volumétriques 3D intégrales, est le système de détection des explosifs nouvelle génération (EDS) pour bagages à grande vitesse.

Avec une vitesse de tapis de 0,5 m/sec (98,5 pi./mn) et un grand tunnel rectangulaire de 1070 x 810 mm (42,1 x 31,9 po.), le HI-SCAN 10080 XCT propose la solution la plus économique pour l'inspection des bagages enregistrés. Cette combinaison de vitesse du tapis et de taille du tunnel permettra aux systèmes de manutention des bagages de traiter jusqu'à 1800 bagages/heure avec des objets mesurant jusqu'à 1000 x 800 mm (39,4 x 31,5 po.).

Le HI-SCAN 10080 XCT est conçu pour s'intégrer facilement dans les configurations du système de bagages en soute (HBS) récemment mis en place ou en remplacement des systèmes actuels de manutention des bagages.

Vous pourrez trouver ici de plus amples détails sur le HI-SCAN 10080 de Smiths Detection : http://www.smithsdetection.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=157:hi-scan-10080-xct&Itemid=101&lang=en#.WKwoEoXXLmg

À propos de Smiths Detection

Smiths Detection, société du Groupe Smiths, est un leader mondial des technologies de détection des menaces et d’inspection pour les marchés aéronautique, des ports et des frontières, de la sécurité urbaine et militaire. Avec plus de 40 ans d’expérience, nous fournissons les solutions nécessaires de protection contre les menaces et le trafic illégal d'explosifs, d'armes interdites, de produits de contrebande, de produits chimiques toxiques et de stupéfiants.

Notre objectif est simple : assurer la sécurité, la tranquillité d'esprit et la liberté de mouvement pour un monde plus sûr.

