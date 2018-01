IDEMIA übernimmt Otono Networks und seine Lösung eSIM Orchestration

COLOMBES, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--IDEMIA, ein globaler Anbieter von „Augmented Identity“-Lösungen für eine zunehmend digitalisierte Welt, gab heute die Übernahme von Otono Networks und seiner branchenführenden eSIM Orchestration-Technologie bekannt. IDEMIA und Otono bieten gemeinsam eine umfassende Lifecycle-Management-Lösung an, um die Einführung von eSIM bei Mobilfunkbetreibern (MNO) und Geräteherstellern (OEM) zu vereinfachen.

Diese Übernahme markiert den ersten Schritt der ersten externen Expansion des IDEMIA-Konzerns, der 2017 von OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity & Security (Morpho) gegründet wurde. Mit diesem Zusammenschluss unterstreicht IDEMIA seine strategische Vision der Zukunft von vernetzten Geräten.

Bis 2020 könnte die Zahl der vernetzten Objekte weltweit die Marke von 20,4 Milliarden erreichen (Quelle: www.gartner.com). Die steigende Zahl der neuen eSIM-Geräte (Smartphones, Smartwatches, Tablets, PCs usw.) und IoT-Anwendungen stellt MNOs und OEMs vor vielfältige Herausforderungen. Die schwierigste Aufgabe besteht in der Navigation durch die komplexe Architektur zur Einführung von eSIM. Aufgrund ihrer Belastung der bestehenden Infrastruktur sorgen neue Anwendungsfälle für neue Herausforderungen bei der Implementierung. Die Teams müssen komplexe Schnittstellen einsetzen, verschiedene Integrationsstufen zwischen den Elementen des Ökosystems bewältigen und dabei die Risiken für bestehende B/OSS minimieren. All diese Aspekte führen zu potenziell langwierigen und kostspieligen Integrationsprozessen.

Die cloud-basierte Orchestration-Lösung von Otono wurde eigens für eSIM und die genannten Herausforderungen entwickelt. Sie bietet einen zentralen Hub für die Synchronisierung der Workflows zur eSIM-Aktivierung und -Bereitstellung mit jedem Element in dem Ökosystem. Durch die Einbindung des Orchestration Hub von Otono in IDEMIA verfügen Kunden jetzt über eine durchgängige Lösung für die Verwaltung der gesamten eSIM-Nutzungsdauer, welche die Erfordernisse aller Beteiligten, einschließlich MNOs, OEMs und Endanwender erfüllt.

„In Zusammenarbeit mit einem wichtigen OEM begannen wir 2014 die erste eSIM-Lösung für den Markt zu entwickeln. Dabei konnten wir durch Lösung einiger komplexer Probleme das Potenzial von eSIM maximieren“, erklärte Emir Aboulhosn, Gründer von Otono Networks. „Zu diesem Zeitpunkt hatten wir Gelegenheit, mit einigen der führenden eSIM-Anbieter zu kooperieren. Aufgrund unserer Erfahrungen mit IDEMIA wurde schnell klar, dass wir den perfekten Partner gefunden hatten, um unsere Vision zu verwirklichen und mit einer kombinierten Lösung gemeinsam die weltweite Einführung von eSIM zu beschleunigen.“

IDEMIA und Otono haben gemeinsam eine GSMA-konforme Lösung für MNOs und OEMs entwickelt, um neue Geräte schnell mit eSIM auszustatten und so die stetig steigende Nachfrage nach konstant verbundenen Geräten zeitnah zu bedienen. Diese Single-Vendor/Single-Integration-Lösung wurde ausschließlich für eSIM entwickelt und enthält alle erforderlichen Elemente für das komplette eSIM-Lifecycle Management.

Komponenten der IDEMIA eSIM Lifecycle Management Platform:

Subscription Manager (SM-DP+)

Orchestration Hub

Digital Personalization System (DPS)

Websheet Server

Entitlement Server Ready

Mit einer einzigen Integration bietet IDEMIA eine umfassende, zukunftssichere Lösung, die sowohl die Verbraucher- als auch die M2M GSMA RSP-Spezifikationen einschließlich ES2+ Schnittstelle erfüllt. Die Plattform sorgt für eine kürzere Markteinführungszeit und geringere Gesamtbetriebskosten, da eine kundenseitige Integration und eine Änderung bestehender B/OSS-Lösungen entfallen.

„Mit der Übernahme von Otono bieten wir unseren Kunden einen einzigartigen Mehrwert für das eSIM-Management auf dem globalen Markt“, erläuterte Marek Juda, EVP Digital Labs IDEMIA. „Unsere umfassende eSIM Lifecycle Management Platform ist die perfekte Wahl für MNOs und OEMs, die in eSIM investieren wollen. Mit der Einführung der ersten Lösung, die tatsächlich von der Infrastruktur unabhängig ist, bieten wir Betreibern eine Methode, eSIM-Geräte schneller auf den Markt zu bringen und ihre Investitionen trotz der drastischen Veränderungen der Branche langfristig zu schützen.“

Die Kombination bestehender digitaler Kernlösungen, von der Digitalisierung der Kundenanmeldungen bis hin zum Konnektivitätsmanagement und dem Orchestration Hub von Otono, bietet IDEMIA eine innovative, einfache und durchgängige eSIM-Lösung, die Kunden auf ihrer gesamten digitalen Reise begleitet.

Über IDEMIA

Aus OT-Morpho ist inzwischen IDEMIA geworden, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity für eine zunehmend digitalisierte Welt. Das Unternehmen verfolgt das erklärte Ziel, Bürger und Verbraucher gleichermaßen in die Lage zu versetzen, so zu interagieren, zu bezahlen, sich zu vernetzen, zu reisen und zu wählen, wie es in der vernetzten Welt von heute möglich ist.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity" definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir dieses Gut für Personen oder Objekte nutzen und schützen. Wir sorgen für Privatsphäre und Vertrauen und garantieren sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT.

OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity & Security (Morpho) haben sich zu IDEMIA zusammengeschlossen. Mit Erlösen von fast 3 Mrd. USD und 14.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com oder unter @IdemiaGroup auf Twitter.

Über Otono Networks

Otono Networks, Inc. ist ein führender Anbieter von eSIM Enablement- und Orchestration-Lösungen für beliebige Geräte oder Mobilfunkanbieter weltweit. Die umfassende, cloud-basierte Otono Plattform ist die führende Plattform für jeden, der den Einsatz eSIM-basierter Geräte in seinem Netzwerk plant. Die Plattform sorgt für die nahtlose Integration in eine beliebige vorhandene Mobilfunkarchitektur und beseitigt die mit einer eSIM-Implementierung verbundenen Komplexitäten. Otono bietet die für die Integration und Einführung von eSIM-fähigen Geräten erforderliche Middleware, die gleichzeitig die damit einhergehenden Risiken sowie die Markteinführungszeit reduziert und umfassende Modifikationen bestehender Netzwerke überflüssig macht.

Weitere Informationen über Otono finden Sie unter www.otono.com oder unter @OtonoNetworks auf Twitter.

