La Commission européenne approuve l'ADCETRIS® (brentuximab vedotin) pour le lymphome cutané à cellules T CD30+ après un traitement systémique, fournissant ainsi une option thérapeutique innovante pour les patients

The rate of objective response lasting at least four months (ORR4) is the primary endpoint of the Phase 3 ALCANZA study.

Cutaneous lymphomas are a category of non-Hodgkin lymphoma that primarily involve the skin. CTCL is the most common type of cutaneous lymphoma and typically presents with red, scaly patches or thickened plaques of skin that often mimic eczema or chronic dermatitis.

CAMBRIDGE, Massachusetts & OSAKA, Japon--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) a prolongé l'actuelle autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l'ADCETRIS® (brentuximab vedotin) et approuvé l'ADCETRIS pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome cutané à cellules T (LCCT) CD30+ après au moins un traitement systémique. ADCETRIS est un conjugué anticorps-médicament (CAM) ciblant le CD30, qui s'exprime sur les lésions cutanées chez approximativement 50 pour cent des patients atteints de LCCT. La décision fait suite à l'avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) du 9 novembre 2017.

"Le LCCT est un sous-type de lymphome non hodgkinien touchant avant tout la peau; il se présente généralement sous la forme de plaques rouges squameuses ou épaissies, ressemblant souvent à de l'eczéma ou du psoriasis, et pouvant avoir un impact notoire sur la confiance en soi du patient. Il existe peu d'options thérapeutiques approuvées pour le LCCT, et avec une efficacité limitée, ce qui crée un important besoin insatisfait pour ces patients", déclare Julia Scarisbrick, D.M., service de dermatologie, hôpital universitaire de Birmingham, Royaume-Uni. "L'approbation de l'ADCETRIS dans ce domaine apporte une option thérapeutique efficace et très attendue pour les patients vivant avec un LCCT, et je me réjouis à l'idée de pouvoir proposer ce traitement aux patients CD30 positifs qui ont déjà suivi une thérapie systémique."

"Cette nouvelle approbation marque une étape capitale pour la communauté LCCT en Europe, et fortifie encore le rôle que l'ADCETRIS peut jouer dans l'amélioration des résultats et de la qualité de vie des patients atteints d'affections malignes CD30 positives", explique Jesus Gomez Navarro, D.M., vice-président, chef de la R&D clinique en oncologie chez Takeda. "Les données cliniques qui ont étayées cette approbation sont d'une fiabilité à toute épreuve. Nous sommes fiers d'être la société qui propose une option thérapeutique novatrice, un profil d'efficacité exceptionnel et un profil d'innocuité gérable, aux patients LCCT admissibles dans l'Union européenne."

"En tant que sous-type spécifique de lymphome non hodgkinien, le lymphome cutané est généralement visible sur la peau, et peut causer une importante gêne. Cela peut provoquer une profonde détresse émotionnelle et avoir des répercussions sur la qualité de la vie des patients", souligne Susan Thornton, CEO de la Cutaneous Lymphoma Foundation. "Il n'existe pas de remède connu, et seules quelques nouvelles options thérapeutiques ont été proposées au cours de ces dernières années. C'est donc à bras ouverts que nous accueillons ce nouveau traitement pour les patients atteints de lymphome cutané en Europe."

Cette approbation se base sur les données de l'essai ALCANZA de Phase 3 randomisé et ouvert, qui ont démontré que l'ADCETRIS en agent unique a permis une nette amélioration statistique au niveau du taux de réponse globale durant au minimum quatre mois (TRG4), en comparaison avec le groupe de contrôle au méthotrexate ou au bexarotène, selon l'évaluation d'un organisme d'évaluation indépendant (valeur-p <0,0001). Le TRG4 est de 56,3 pour cent dans le groupe ADCETRIS, comparé à 12,5 pour cent dans le groupe de contrôle. L'essai a également démontré que le taux de réponse complète, la survie sans progression et la réduction de la charge symptomatique durant le traitement, telle que mesurée dans le questionnaire Skindex-29 1, ont tous démontré une très forte pertinence statistique en faveur du groupe ADCETRIS. Le profil d'innocuité associé à l'ADCETRIS dans le cadre de l'étude ALCANZA est globalement cohérent avec les informations de prescription existantes. Les effets indésirables les plus communs, tout grade confondu, sont les suivants: neuropathie périphérique, nausée, diarrhée, fatigue, vomissements, alopécie, prurit, pyrexie, diminution de l'appétit et hypertriglycéridémie. Dans le groupe ADCETRIS, les manifestations de grade 3 ou 4 les plus communes sont: neuropathie sensorielle périphérique (aucune manifestation de grade 4), fatigue, diarrhée, nausée, vomissements et prurit. Pour le groupe de contrôle, les manifestations de grade 3 ou 4 les plus communes sont: hypertriglycéridémie, prurit, fatigue et pyrexie. Les résultats mis à jour de l'essai ont récemment été présentés à l'occasion du 59e sommet annuel de la Société américaine d'hématologie (ASH), en décembre 2017. Les analyses à long terme de l'essai ALCANZA continuent de fournir des preuves tangibles de l'amélioration des taux de réponse, de la survie sans progression et de la qualité de vie avec l'ADCETRIS en comparaison avec le groupe de contrôle.

Cette décision de la Commission européenne signifie que l'ADCETRIS est dorénavant autorisé à être mis sur le marché pour cette indication dans les 28 États membres de l'Union européenne, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande.

À propos du LCCT

Le lymphome est un terme général pour un groupe de cancers qui trouvent leur origine dans le système lymphatique. Il existe deux grandes catégories de lymphome: le lymphome hodgkinien et le lymphome non hodgkinien. Il existe plus de 60 sous-types de lymphome non hodgkinien, et chacun nécessite des approches différentes en termes d'évaluation diagnostique et de traitement. Les lymphomes cutanés sont une catégorie de lymphome non hodgkinien attaquant principalement la peau. Selon la Cutaneous Lymphoma Foundation, le LCCT est le type de lymphome cutané le plus commun et se présente généralement sous forme de plaques rouges squameuses ou épaissies sur la peau, qui ressemblent souvent à l’eczéma ou à la dermatite chronique. La progression depuis l’attaque cutanée limitée peut être accompagnée par la formation de tumeurs, l’ulcération et l’exfoliation, qui se compliquent par des démangeaisons et des infections. Les stades avancés sont définis par l’attaque des ganglions lymphatiques, des organes sanguins périphériques et des organes internes. Selon la littérature médicale, l’antigène CD30 est exprimé sur des lésions LCCT chez environ 50 pour cent des patients.

À propos de l'ADCETRIS

ADCETRIS est un conjugué anticorps-médicament (CAM) comprenant un anticorps monoclonal anti-CD30 fixé par un lieur clivable par protéase à un agent perturbateur de microtubules, l'auristatine monométhyle E (AMME), utilisant la technologie propriétaire de Seattle Genetics. Le CAM emploie un système de liaison conçu pour être stable dans le sang mais pour libérer l'AMME lors de l'internalisation dans les cellules cancéreuses CD30+.

L'injection d'ADCETRIS par perfusion intraveineuse a reçu l'approbation de la FDA pour quatre indications: (1) approbation standard pour les patients atteints de LAGCcp ou de MF exprimant le CD30, et ayant précédemment reçu une thérapie systémique, (2) approbation standard pour le traitement des patients atteints d'un lymphome hodgkinien classique après l'échec d'une greffe autologue des cellules souches hématopoïétiques (auto-GCSH) ou après l'échec d'au moins deux protocoles de chimiothérapie à agents multiples chez les patients qui ne sont pas candidats à une auto-GCSH, (3) approbation standard pour le traitement des patients atteints d'un lymphome hodgkinien classique présentant un risque élevé de rechute ou de progression en tant que consolidation post auto-GCSH, et (4) approbation accélérée pour le traitement des patients atteints d'un lymphome anaplasique à grandes cellules systémique (LAGCs) après l'échec d'au moins un protocole de chimiothérapie à agents multiples. L'approbation continue pour l'indication de LAGCs peut être subordonnée à la vérification et à la description des avantages cliniques lors d'essais confirmatoires.

Santé Canada a délivré en 2013 une approbation pour l'ADCETRIS pour les conditions de lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et de LAGCs, et une approbation non conditionnelle pour le traitement de consolidation post-AGCS pour les patients atteints de lymphome hodgkinien présentant un risque accru de rechute ou de progression.

ADCETRIS a reçu une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de la Commission européenne pour quatre indications: (1) pour le traitement des patients adultes atteints de LH CD30+ récidivant ou réfractaire suite à une autogreffe de cellules souches (AGCS), ou suite à au moins deux thérapies lorsque l’AGCS ou la chimiothérapie à agents multiples n’est pas une option de traitement, (2) pour le traitement des patients adultes atteints d’un LAGCs récidivant ou réfractaire, (3) pour le traitement des patients adultes atteints de LH CD30+ présentant un risque accru de rechute ou de progression suite à une AGCS, et (4) pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome cutané à cellules T (LCCT) CD30+ après au moins un traitement systémique.

ADCETRIS a reçu une autorisation de mise sur le marché des autorités réglementaires dans plus de 65 pays pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et le LAGCs. Consultez ci-dessous les informations de sécurité importantes.

ADCETRIS est en cours d’évaluation générale dans plus de 70 essais cliniques, y compris une étude de Phase 3 sur le pour le lymphome hodgkinien en première intention (ECHELON-1), et une autre étude de Phase 3 sur les lymphomes périphériques à cellules T CD30+ en première intention (ECHELON-2), ainsi que des essais sur de nombreux autres types de malignités CD30+.

Seattle Genetics et Takeda développent conjointement ADCETRIS. Selon les modalités de l'entente de collaboration, Seattle Genetics possède les droits de commercialisation aux États-Unis et au Canada, et Takeda possède les droits de commercialisation d’ADCETRIS dans le reste du monde. Seattle Genetics et Takeda financent conjointement les coûts de développement d’ADCETRIS, à proportions égales, sauf au Japon, où Takeda assume l’entière responsabilité des coûts de développement.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company

Takeda Pharmaceutical Company Limited est une société pharmaceutique mondiale axée sur la recherche et le développement, dont la mission est d'améliorer la santé et l'avenir des patients en traduisant la science en médicaments susceptibles de changer la donne. Takeda concentre ses efforts de R&D sur les domaines thérapeutiques de l’oncologie, de la gastroentérologie et du système nerveux central, ainsi que sur les vaccins. Takeda réalise sa R&D à la fois en interne et avec des partenaires en vue de se maintenir à l'avant-garde de l'innovation. Ses nouveaux produits innovants, notamment en oncologie et en gastroentérologie, ainsi que sa présence sur les marchés émergents, stimulent la croissance de Takeda. Plus de 30 000 employés de Takeda s’engagent à améliorer la qualité de vie des patients en collaborant avec nos partenaires dans plus de 70 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.takeda.com/news.

De plus amples renseignements sur Takeda sont disponibles sur le site de la société www.takeda.com, et des informations additionnelles au sujet de Takeda Oncology, la marque de l’unité commerciale mondiale d’oncologie de Takeda Pharmaceutical Company Limited, sont disponibles sur son site www.takedaoncology.com.

Informations importantes de sécurité relatives à ADCETRIS (brentuximab vedotin) dans l'Union européenne

Veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit avant de le prescrire.

CONTRE-INDICATIONS

ADCETRIS est contre-indiqué pour les patients atteints d'hypersensibilité au brentuximab vedotin et à ses excipients. En outre, l'utilisation combinée d'ADCETRIS avec la bléomycine provoque une toxicité pulmonaire.

AVERTISSEMENTS SPÉCIAUX ET PRÉCAUTIONS

Leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP): une réactivation du virus John Cunningham (JC) entraînant une LEMP et le décès peut survenir chez les patients traités par ADCETRIS. Des cas de LEMP ont été signalés chez des patients ayant reçu de l'ADCETRIS après avoir suivi de multiples protocoles de chimiothérapie. La LEMP est une maladie démyélinisante rare du système nerveux central provoquée par la réactivation du virus JC latent et a souvent une issue fatale.

Surveiller attentivement les patients pour détecter l'apparition ou l'aggravation de signes ou de symptômes neurologiques, cognitifs ou comportementaux, qui pourraient suggérer une LEMP. L'évaluation suggérée de la LEMP comprend une consultation neurologique, une imagerie par résonance magnétique au gadolinium du cerveau, et une analyse du liquide céphalorachidien pour détecter le virus JC à ADN par réaction en chaîne par polymérase ou une biopsie du cerveau avec confirmation du virus JC. Une RCP négative du virus JC n'exclut pas la LEMP. Un suivi et une évaluation supplémentaires peuvent être réalisés si aucun diagnostic alternatif ne peut être établi. Suspendre la prise d'ADCETRIS en cas de LEMP soupçonnée et arrêter définitivement le traitement sitôt le diagnostic confirmé.

Restez vigilant pour détecter d'éventuels symptômes de LEMP que le patient n'aurait pas décelés (ex. symptômes cognitifs, neurologiques ou psychiatriques).

Pancréatite: des cas de pancréatite aiguë ont été observés chez des patients traités par ADCETRIS. Des issues fatales ont été signalées. Les patients doivent être surveillés de près pour vérifier l’apparition ou l’aggravation de douleurs abdominales, qui pourraient laisser penser à une pancréatite aiguë. L’évaluation du patient peut inclure un examen physique, une évaluation en laboratoire pour l'amylase et la lipase sériques, ainsi qu’une imagerie abdominale comme l’échographie et d’autres mesures diagnostiques appropriées. La prise d'ADCETRIS doit être suspendue pour tout cas suspecté de pancréatite aiguë. La prise d'ADCETRIS doit être arrêtée si un diagnostic de pancréatite aiguë est confirmé.

Toxicité pulmonaire: des cas de toxicité pulmonaire, dont certains avec une issue fatale, y compris pneumonite, pneumopathie interstitielle et syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), ont été signalés chez des patients traités par ADCETRIS. Bien qu’aucune association causale avec ADCETRIS n’ait été établie, le risque de toxicité pulmonaire ne peut être écarté. En cas d’apparition ou d’aggravation des symptômes pulmonaires, il convient de faire une évaluation rapide et de traiter ceux-ci de manière appropriée. Envisager l'interruption de la prise durant l'évaluation et jusqu'à amélioration symptomatique.

Infections graves et opportunistes: des infections graves comme la pneumonie, la bactériémie à staphylocoque, la septicémie/le choc septique (y compris des cas mortels) et le zona, ainsi que des infections opportunistes comme la pneumonie à Pneumocystis jiroveci et la candidose orale, ont été signalées chez des patients traités par ADCETRIS. Les patients doivent être surveillés de près pendant le traitement pour vérifier l’apparition possible d’infections graves ou opportunistes.

Réactions liées à la perfusion: des réactions liées à la perfusion, immédiates et retardées, ainsi que des cas d’anaphylaxie, sont survenus avec ADCETRIS. Les patients doivent être étroitement surveillés pendant et après une perfusion. Si une anaphylaxie se manifeste, l’administration d’ADCETRIS doit être interrompue immédiatement et de manière permanente, et un traitement médical approprié doit être administré. En cas de réaction liée à la perfusion, la perfusion doit être interrompue et une prise en charge médicale appropriée doit être mise en place. La perfusion peut être redémarrée avec un débit plus lent après disparition des symptômes. Les patients ayant déjà subi une réaction liée à la perfusion doivent faire l'objet d'une prémédication lors des perfusions ultérieures. Les réactions liées à la perfusion sont plus fréquentes et plus graves chez les patients ayant des anticorps contre l'ADCETRIS.

Syndrome de lyse tumorale (SLT): une incidence de syndrome de lyse tumorale a été signalée au cours d'un traitement par ADCETRIS. Les patients présentant une tumeur à prolifération rapide et une charge tumorale élevée présentent un risque de développer un SLT. Surveiller attentivement ces patients et appliquer les meilleures pratiques médicales.

Neuropathie périphérique (NP): un traitement à l'ADCETRIS peut provoquer une NP, à la fois sensorielle et motrice. Une NP provoquée par ADCETRIS est généralement cumulative et réversible dans la plupart des cas. Surveiller attentivement les patients pour détecter des symptômes de NP, tels une hypoesthésie, une hyperesthésie, une paresthésie, une gêne, une sensation de brûlure, une douleur neuropathique ou une faiblesse. En cas d'apparition ou d'aggravation de la NP, envisager de repousser la prise, réduire les doses ou interrompre la prise d'ADCETRIS.

Toxicités hématologiques: une anémie de niveau 3 ou 4, une thrombocytopénie, et une neutropénie prolongée (une semaine ou plus) de niveau 3 ou 4 peuvent se produire au cours d'un traitement par ADCETRIS. Effectuer un hémogramme complet avant l'administration de chaque dose.

Neutropénie fébrile: une incidence de neutropénie fébrile a été signalée. Surveiller attentivement les patients pour détecter des signes de fièvre et appliquer les meilleures pratiques médicales si une neutropénie fébrile se développe.

Syndrome de Stevens-Johnson (SJS): des incidences de syndrome de Stevens-Johnson et de nécrolyse épidermique toxique (TEN) ont été signalées avec ADCETRIS, certaines avec des issues fatales. En cas de SJS ou de TEN, interrompre le traitement à l'ADCETRIS et administrer un traitement médical adapté.

Complications gastro-intestinales: des complications gastro-intestinales, dont certaines avec une issue fatale, ont été signalées. Elles incluent des cas d’occlusion intestinale, d’iléus, d’entérocolite, de colite neutropénique, d’érosion, d’ulcère, de perforation et d’hémorragie. En cas d’apparition ou d’aggravation des symptômes gastro-intestinaux, réaliser rapidement une évaluation et traiter.

Hépatotoxicité: des élévations des taux d'alanine aminotransférase (ALT) et d'aspartate aminotransférase (AST) ont été signalées. Des cas graves d'hépatotoxicité, notamment avec des issues fatales, se sont également produits. Tester la fonction hépatique avant d'entamer le traitement et effectuer une surveillance de routine des patients recevant ADCETRIS. Les patients présentant une hépatotoxicité peuvent nécessiter un report, une modification de dose ou l'abandon d'ADCETRIS.

Hyperglycémie: une incidence d'hyperglycémie a été signalée durant les essais chez les patients avec un indice de masse corporelle (IMC) élevé, avec ou sans antécédents de diabète sucré. Surveiller toutefois attentivement le glucose sérique de tout patient souffrant d'un événement d'hyperglycémie. Administrer un traitement anti-diabétique le cas échéant.

Insuffisance rénale et hépatique: nous possédons une expérience limitée de ce traitement chez les patients atteints d'insuffisance rénale et hépatique. Les données disponibles indiquent que la clairance de l'AMME pourrait être affectée par une insuffisance rénale grave, une insuffisance hépatique et par des concentrations faibles d'albumine sérique.

LCCT CD30+: le degré d'effet thérapeutique pour les sous-types de LCCT CD30+ autres que la mycose fongoïde (MF) et le lymphome anaplasique à grandes cellules cutané primaire (LAGCcp) n'est pas clair en raison de l'absence de preuve tangible. Dans deux études de Phase II à groupe unique sur l'ADCETRIS, une activité pathologique a été démontrée dans les sous-types du syndrome de Sézary (SS), de la papulose lymphomatoïde (PL) et l'histologie de LCCT mixte. Ces données suggèrent que l'efficacité et l'innocuité peuvent être extrapolées à d'autres sous-types de LCCT CD30+. Évaluer soigneusement les avantages et les risques pour le patient, et procéder avec prudence avec les autres types de LCCT CD30+.

Teneur en sodium des excipients: ce médicament contient une teneur maximale de 2,1 mmol (ou 47 mg) de sodium par dose. Prendre en compte cette teneur pour les patients suivant un régime pauvre en sodium.

INTERACTIONS

Les patients recevant un puissant inhibiteur du CYP3A4 et de la glycoprotéine P simultanément au traitement par ADCETRIS peuvent présenter un risque accru de neutropénie et doivent être étroitement surveillés. L’administration conjointe d’ADCETRIS avec un inducteur du CYP3A4 n'a pas modifié l'exposition plasmatique d’ADCETRIS, mais il est apparu qu’elle réduisait les concentrations plasmatiques des métabolites d'AMME ayant pu être analysées. ADCETRIS ne devrait pas modifier l’exposition à des médicaments qui sont métabolisés par les enzymes CYP3A4.

GROSSESSE: les femmes en âge de procréer doivent utiliser deux méthodes de contraception efficaces durant le traitement par ADCETRIS et jusqu'à 6 mois après celui-ci. Il n'existe pas de données relatives à l'utilisation d'ADCETRIS chez la femme enceinte. Cependant, des études réalisées sur des animaux ont démontré une toxicité reproductive. Ne pas utiliser ADCETRIS pendant la grossesse, à moins que les avantages pour la mère ne l'emportent sur les risques pour le fœtus.

LACTATION (allaitement): il n'existe pas de données sur l'excrétion éventuelle d'ADCETRIS ou de ses métabolites dans le lait humain. Le risque pour le nouveau-né/nourrisson ne peut donc être exclu. En raison de ce risque potentiel, la décision doit être prise d'interrompre l'allaitement ou d'interrompre/renoncer au traitement par ADCETRIS.

FERTILITÉ: dans des études non-cliniques, le traitement par ADCETRIS a présenté une toxicité testiculaire, susceptible d'altérer la fertilité masculine. Il est conseillé aux hommes traités par ce médicament de ne pas avoir d'enfant au cours du traitement et jusqu'à six mois après la dernière dose.

EFFETS SUR LA CAPACITÉ À CONDUIRE ET UTILISER DES MACHINES: ADCETRIS peut avoir une influence mineure sur la capacité à conduire et à utiliser des machines.

RÉACTIONS INDÉSIRABLES

Les réactions indésirables les plus fréquentes (≥10%) ont été: infections, neuropathie sensorielle périphérique, nausée, fatigue, diarrhée, pyrexie, infection des voies respiratoires supérieures, neutropénie, éruption cutanée, toux, vomissements, arthralgie, neuropathie motrice périphérique, réactions liées à la perfusion, prurit, constipation, dyspnée, perte de poids, myalgie et douleurs abdominales.

Les réactions indésirables graves ont été: pneumonie, syndrome de détresse respiratoire aiguë, céphalée, neutropénie, thrombocytopénie, constipation, diarrhée, vomissements, nausée, pyrexie, neuropathie motrice périphérique, neuropathie sensorielle périphérique, hyperglycémie, polyneuropathie démyélinisante, syndrome de lyse tumorale et syndrome de Stevens-Johnson. Les réactions indésirables graves se sont produites chez 12% des patients. La fréquence des réactions indésirables graves uniques a été de ≤1%.

Informations importantes de sécurité relatives à ADCETRIS (brentuximab vedotin) aux États-Unis

AVERTISSEMENT ENCADRÉ: LEUCOENCÉPHALOPATHIE MULTIFOCALE PROGRESSIVE (LEMP)

Une infection au virus JC provoquant une LEMP et la mort peut se produire chez les patients traités à l'ADCETRIS.

Contre-indication

Administration concomitante d'ADCETRIS avec de la bléomycine, en raison d'une toxicité pulmonaire (ex. infiltration et/ou inflammation interstitielle).

Avertissements et précautions

Neuropathie périphérique (NP): ADCETRIS cause une neuropathie périphérique de type avant tout sensoriel. Des cas de NP motrice ont également été rapportés. Une NP induite par l'ADCETRIS est cumulative. Les patients doivent être surveillés pour vérifier l’apparition de symptômes tels que l’hypoesthésie, l’hyperesthésie, la paresthésie, une gêne, une sensation de brûlure, une douleur neuropathique ou des faiblesses. Modifier les doses en fonction.

ADCETRIS cause une neuropathie périphérique de type avant tout sensoriel. Des cas de NP motrice ont également été rapportés. Une NP induite par l'ADCETRIS est cumulative. Les patients doivent être surveillés pour vérifier l’apparition de symptômes tels que l’hypoesthésie, l’hyperesthésie, la paresthésie, une gêne, une sensation de brûlure, une douleur neuropathique ou des faiblesses. Modifier les doses en fonction. Anaphylaxie et réactions liées à la perfusion: des réactions liées à la perfusion, y compris l'anaphylaxie, ont été constatées avec l'ADCETRIS. Surveiller les patients pendant une perfusion. En cas de réaction liée à la perfusion, la perfusion doit être interrompue et une prise en charge médicale appropriée doit être mise en place. Si une anaphylaxie se manifeste, interrompre immédiatement et définitivement la perfusion, et administrer un traitement médical approprié. Les patients ayant subi une réaction liée à une précédente perfusion doivent faire l'objet d'une prémédication lors des perfusions ultérieures. La prémédication peut se faire avec de l'acétaminophène, un antihistaminique, et un corticostéroïde.

des réactions liées à la perfusion, y compris l'anaphylaxie, ont été constatées avec l'ADCETRIS. Surveiller les patients pendant une perfusion. En cas de réaction liée à la perfusion, la perfusion doit être interrompue et une prise en charge médicale appropriée doit être mise en place. Si une anaphylaxie se manifeste, interrompre immédiatement et définitivement la perfusion, et administrer un traitement médical approprié. Les patients ayant subi une réaction liée à une précédente perfusion doivent faire l'objet d'une prémédication lors des perfusions ultérieures. La prémédication peut se faire avec de l'acétaminophène, un antihistaminique, et un corticostéroïde. Toxicités hématologiques: ADCETRIS est susceptible de provoquer une neutropénie grave prolongée (≥1 semaine) et une thrombocytopénie ou une anémie de grade 3 ou 4. Une neutropénie fébrile a été signalée avec l'ADCETRIS. La numération sanguine complète doit être contrôlée avant l’administration de chaque dose d'ADCETRIS. Envisager un monitoring plus fréquent pour les patients présentant une neutropénie de grade 3 ou 4. Surveiller la température des patients. Si une neutropénie de grade 3 ou 4 se développe, envisager un report, une réduction, l'arrêt ou une prophylaxie par G-CSF avec les doses ultérieures.

ADCETRIS est susceptible de provoquer une neutropénie grave prolongée (≥1 semaine) et une thrombocytopénie ou une anémie de grade 3 ou 4. Une neutropénie fébrile a été signalée avec l'ADCETRIS. La numération sanguine complète doit être contrôlée avant l’administration de chaque dose d'ADCETRIS. Envisager un monitoring plus fréquent pour les patients présentant une neutropénie de grade 3 ou 4. Surveiller la température des patients. Si une neutropénie de grade 3 ou 4 se développe, envisager un report, une réduction, l'arrêt ou une prophylaxie par G-CSF avec les doses ultérieures. Infections graves et opportunistes: des infections telles que la pneumonie, la bactériémie, la septicémie ou le choc septique (y compris des cas mortels) ont été signalées chez les patients traités à l'ADCETRIS. Surveiller de près les patients durant le traitement pour détecter une éventuelle infection bactérienne, fongique ou virale.

des infections telles que la pneumonie, la bactériémie, la septicémie ou le choc septique (y compris des cas mortels) ont été signalées chez les patients traités à l'ADCETRIS. Surveiller de près les patients durant le traitement pour détecter une éventuelle infection bactérienne, fongique ou virale. Syndrome de lyse tumorale: les patients avec une tumeur proliférant rapidement ou une masse tumorale élevée doivent être surveillés de près.

les patients avec une tumeur proliférant rapidement ou une masse tumorale élevée doivent être surveillés de près. Toxicité accrue en présence d'une insuffisance rénale grave: la fréquence d'effets indésirables ≥ au grade 3 et de décès était plus élevée chez les patients souffrant d'une insuffisance rénale grave, en comparaison avec les patients présentant une fonction rénale normale. Éviter l'utilisation avec les patients atteints d'une insuffisance rénale grave.

la fréquence d'effets indésirables ≥ au grade 3 et de décès était plus élevée chez les patients souffrant d'une insuffisance rénale grave, en comparaison avec les patients présentant une fonction rénale normale. Éviter l'utilisation avec les patients atteints d'une insuffisance rénale grave. Toxicité accrue en présence d'insuffisance hépatique modérée ou grave: la fréquence d'effets indésirables ≥ au grade 3 et de décès était plus élevée chez les patients atteints d'une insuffisance hépatique modérée ou grave, en comparaison avec les patients présentant une fonction hépatique normale. Éviter l'utilisation avec les patients atteints d'une insuffisance hépatique modérée ou grave.

la fréquence d'effets indésirables ≥ au grade 3 et de décès était plus élevée chez les patients atteints d'une insuffisance hépatique modérée ou grave, en comparaison avec les patients présentant une fonction hépatique normale. Éviter l'utilisation avec les patients atteints d'une insuffisance hépatique modérée ou grave. Hépatotoxicité : des cas graves, dont certains avec une issue fatale, sont survenus chez les patients traités à l'ADCETRIS. Les cas étaient cohérents avec les lésions hépatocellulaires, y compris les élévations de la transaminase et/ou de la bilirubine, et se sont produits après la première dose d'ADCETRIS ou à la réexposition. Une maladie du foie préexistante, un niveau de base élevé des enzymes hépatiques, et la prise concomitante de médicaments peuvent augmenter le risque. Surveiller les enzymes hépatiques et la bilirubine. L'apparition, aggravation ou récidive de l'hépatotoxicité peut nécessiter un report, une modification du dosage ou l'arrêt de la prise d'ADCETRIS.

: des cas graves, dont certains avec une issue fatale, sont survenus chez les patients traités à l'ADCETRIS. Les cas étaient cohérents avec les lésions hépatocellulaires, y compris les élévations de la transaminase et/ou de la bilirubine, et se sont produits après la première dose d'ADCETRIS ou à la réexposition. Une maladie du foie préexistante, un niveau de base élevé des enzymes hépatiques, et la prise concomitante de médicaments peuvent augmenter le risque. Surveiller les enzymes hépatiques et la bilirubine. L'apparition, aggravation ou récidive de l'hépatotoxicité peut nécessiter un report, une modification du dosage ou l'arrêt de la prise d'ADCETRIS. LEMP: une infection au virus JC débouchant sur une LEMP et un décès a été signalée chez les patients traitées à l'ADCETRIS. La première apparition de symptômes s'est produite à divers stades de l'initiation du traitement par ADCETRIS, certains cas se produisant dans les 3 mois après l'exposition initiale. Parmi les autres facteurs contributifs autres que l'ADCETRIS figurent des traitements antérieurs et une maladie sous-jacente qui pourrait provoquer une immunosuppression. Envisager un diagnostic de LEMP chez les patients présentant une apparition de signes et symptômes d'anomalies du système nerveux central. Interrompre la prise d'ADCETRIS en cas de LEMP suspectée, et abandonner la prise d'ADCETRIS si la LEMP est confirmée.

une infection au virus JC débouchant sur une LEMP et un décès a été signalée chez les patients traitées à l'ADCETRIS. La première apparition de symptômes s'est produite à divers stades de l'initiation du traitement par ADCETRIS, certains cas se produisant dans les 3 mois après l'exposition initiale. Parmi les autres facteurs contributifs autres que l'ADCETRIS figurent des traitements antérieurs et une maladie sous-jacente qui pourrait provoquer une immunosuppression. Envisager un diagnostic de LEMP chez les patients présentant une apparition de signes et symptômes d'anomalies du système nerveux central. Interrompre la prise d'ADCETRIS en cas de LEMP suspectée, et abandonner la prise d'ADCETRIS si la LEMP est confirmée. Toxicité pulmonaire: des manifestations de toxicité pulmonaire non infectieuse ont été constatées, y compris de pneumonite, de maladie pulmonaire interstitielle, et de syndrome de détresse respiratoire aiguë, certains avec des issues fatales. Surveiller les patients pour détecter d'éventuels signes et symptômes, y compris la toux ou la dyspnée. En cas d'apparition ou d'aggravation des symptômes pulmonaires, interrompre la prise d'ADCETRIS durant l'évaluation et jusqu'à amélioration des symptômes.

des manifestations de toxicité pulmonaire non infectieuse ont été constatées, y compris de pneumonite, de maladie pulmonaire interstitielle, et de syndrome de détresse respiratoire aiguë, certains avec des issues fatales. Surveiller les patients pour détecter d'éventuels signes et symptômes, y compris la toux ou la dyspnée. En cas d'apparition ou d'aggravation des symptômes pulmonaires, interrompre la prise d'ADCETRIS durant l'évaluation et jusqu'à amélioration des symptômes. Réactions dermatologiques graves: des cas de syndrome de Stevens-Johnson (SSJ) et de nécrolyse épidermique toxique (NET), y compris avec des issues fatales, ont été signalés avec l'ADCETRIS. En cas de SSJ ou de NET, arrêter la prise d'ADCETRIS et administrer des soins médicaux appropriés.

des cas de syndrome de Stevens-Johnson (SSJ) et de nécrolyse épidermique toxique (NET), y compris avec des issues fatales, ont été signalés avec l'ADCETRIS. En cas de SSJ ou de NET, arrêter la prise d'ADCETRIS et administrer des soins médicaux appropriés. Complications gastro-intestinales: des cas de pancréatite aiguë, y compris avec des issues fatales, ont été signalés chez les patients traités à l'ADCETRIS. D'autres complications gastro-intestinales graves et fatales, y compris des cas de perforation, hémorragie, érosion, ulcère, occlusion intestinale, entérocolite, colite neutropénique et iléus ont été signalées chez les patients traités à l'ADCETRIS. Un lymphome préexistant et impliquant la région gastro-intestinale peut augmenter le risque de perforation. En cas d'apparition ou d'aggravation des symptômes gastro-intestinaux, effectuer une évaluation diagnostique rapide et traiter de manière adaptée.

des cas de pancréatite aiguë, y compris avec des issues fatales, ont été signalés chez les patients traités à l'ADCETRIS. D'autres complications gastro-intestinales graves et fatales, y compris des cas de perforation, hémorragie, érosion, ulcère, occlusion intestinale, entérocolite, colite neutropénique et iléus ont été signalées chez les patients traités à l'ADCETRIS. Un lymphome préexistant et impliquant la région gastro-intestinale peut augmenter le risque de perforation. En cas d'apparition ou d'aggravation des symptômes gastro-intestinaux, effectuer une évaluation diagnostique rapide et traiter de manière adaptée. Toxicité embryonnaire et fœtale: sur la base de son mécanisme d'action et des résultats obtenus sur des animaux, l'ADCETRIS peut nuire au fœtus. Informer les femmes en âge de procréer du risque potentiel pour le fœtus et éviter la grossesse durant un traitement à l'ADCETRIS et pendant au moins six mois après la dose finale d'ADCETRIS.

Réactions indésirables les plus courantes (≥20%): neuropathie sensorielle périphérique, fatigue, nausée, diarrhée, neutropénie, infection des voies respiratoires supérieures et pyrexie.

Interactions médicamenteuses

L'utilisation concomitante de puissants inhibiteurs ou inducteurs de CYP3A4, ou d'inhibiteurs de P-gp, est susceptible d'affecter l'exposition à l'auristatine monométhyle E (AMME).

Utilisation chez des populations spécifiques

Insuffisance hépatique modérée ou grave, ou insuffisance rénale grave: l'exposition à l'AMME et les réactions indésirables sont accrues. Éviter l'utilisation.

Conseiller aux hommes ayant des partenaires sexuelles féminins en âge de procréer d'utiliser un moyen de contraception efficace durant et pendant au moins six mois après la dose finale du traitement à l'ADCETRIS.

Conseiller aux patientes de signaler immédiatement toute grossesse et d'éviter d'allaiter pendant la prise d'ADCETRIS.

Pour des informations importantes de sécurité complémentaires, y compris l'AVERTISSEMENT ENCADRÉ, veuillez vous référer aux informations de prescription complètes relatives à l'ADCETRIS à l'adresse www.seattlegenetics.com ou www.ADCETRIS.com.

1 Très largement utilisé, le Skindex-29 est un questionnaire d'évaluation de la qualité de vie tridimensionnel spécifique à la dermatologie. Vingt-neuf éléments sont combinés pour constituer trois catégories: symptômes, émotions et fonctionnement. Les scores par catégorie et le score général sont exprimés sur une échelle de 100 points. Les scores élevés signalent des niveaux inférieurs de qualité de vie. https://doi.org/10.1038/jid.2009.404

