可口可樂公司宣佈協助創建無廢棄物世界的新全球願景

亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--可口可樂公司今日宣佈，將徹底改革其包裝方式並設定全球目標，助使其包裝材料到2030年能100%等量回收和再利用。

該目標是公司創建無廢棄物世界新包裝願景的核心，可口可樂系統計畫對此願景進行多年投資，包括不斷努力使包裝材料100%可回收利用。該目標始於體認到食品和飲料容器是現代生活中很重要的一部分，但是在減少全球的包裝廢棄物方面，仍有待努力。

可口可樂公司總裁兼執行長James Quincey表示：「全世界存在包裝問題，我們與所有公司一樣有責任幫助解決這個問題。透過我們無廢棄物世界的願景，我們將對地球的環境保護和包裝創新進行投資，以協助徹底解決包裝廢棄物問題。」

公司及其裝瓶合作夥伴正在努力追求以下一些重要目標：

投資於地球的環境保護： 到2030年，我們將設法幫助回收可口可樂系統在全球出售的每個包裝瓶或罐，使包裝材料能得到多次利用。為達成100%回收目標，公司將投入行銷資金和技術，幫助人們瞭解回收利用的材料、方式和地點。我們還支援回收整個產業的包裝材料，包括其他公司的包裝瓶和罐。可口可樂系統將與當地社區、業界合作夥伴、我們的顧客和消費者攜手合作，協助解決包裝垃圾和海洋廢棄物等問題。

到2030年，我們將設法幫助回收可口可樂系統在全球出售的每個包裝瓶或罐，使包裝材料能得到多次利用。為達成100%回收目標，公司將投入行銷資金和技術，幫助人們瞭解回收利用的材料、方式和地點。我們還支援回收整個產業的包裝材料，包括其他公司的包裝瓶和罐。可口可樂系統將與當地社區、業界合作夥伴、我們的顧客和消費者攜手合作，協助解決包裝垃圾和海洋廢棄物等問題。 投資於包裝創新：為達成回收目標，可口可樂公司將繼續努力使其全球所有包裝材料100%可回收利用。透過提高回收物質含量、開發植物基樹脂、減少容器的塑膠含量等，公司將創造出更佳的包裝瓶。可口可樂系統的目標是使包裝瓶的回收物質含量於2030年達到平均50%的目標。此目標為飲料包裝材料設定新的全球標準。目前，公司大部分包裝材料都是可回收利用的。

繼成功為大自然補充水分（大約相當於其最終飲料產品的100%用水量）之後，「無廢棄物世界」是公司在持續追求永續發展方面的新措施。2015年，公司提前五年達成並超越其水回饋目標。矢志成為以正確方式成長的全方位飲料公司，這些努力是公司有良知成長大策略的一部分。

Quincey 表示：「包裝瓶罐不應破壞我們的地球。無垃圾的世界是可能的。像我們這樣的公司應當發揮模範帶頭作用。全球消費者都很關心我們的地球，他們需要並期待企業界有所作為。我們正是朝這一方向努力，同時邀請其他人加入這一重大行動。」

在以下全球合作夥伴的協助下，可口可樂公司將努力達成上述目標：艾倫·麥克阿瑟基金會(Ellen MacArthur Foundation)的新塑膠經濟計畫、美國海洋保護協會/海洋無垃圾聯盟及世界野生生物基金會(The Cascading Materials Vision and Bioplastic Feedstock Alliance)。可口可樂公司還將和新合作夥伴在地區/當地展開活動，並計畫與其主要客戶一起合作，激勵消費者回收利用更多包裝材料。

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關於可口可樂公司

可口可樂公司(NYSE: KO)是全球最大的全方位飲料公司，先後向200多個國家推出500多個飲料品牌。可口可樂公司共擁有價值達210億美元的品牌，其中有19種是低糖或無糖飲料。除了與公司同名的可口可樂飲品之外，公司價值數十億美元的品牌包括AdeS大豆飲品、Ayataka綠茶、Dasani瓶裝水、Del Valle果汁和混合果汁、芬達、Georgia咖啡、Gold Peak茶與咖啡、Honest Tea、Minute Maid果汁、Powerade運動飲料、Simply果汁、Smartwater、雪碧、維他命水和Zico椰子汁。可口可樂公司始終致力於為全球做出積極貢獻，此舉始於降低公司飲品中的糖分，並為全球各地消費者推出各式新飲品。我們還將繼續努力減少環境影響，為員工創造有益的工作機會，同時為業務經營所在地帶來經濟發展機會。事實上，我們與裝瓶合作夥伴在全球聘雇的員工超過70萬名。查詢詳情，請造訪www.coca-colacompany.com查閱數位雜誌《Coca-Cola Journey》，或在Twitter、Instagram、Facebook和LinkedIn上關注我們。

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