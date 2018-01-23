可口可乐公司宣布助力创建无废弃物世界的新全球愿景

亚特兰大--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--可口可乐公司今日宣布，将彻底改革其包装方式，并设定到2030年助力实现其全球包装材料100%等量回收和再利用的目标。

该目标是公司创建无废弃物世界新包装愿景的核心，将受益于可口可乐系统多年的投入，包括其在实现包装材料100%可回收利用上的不懈努力。为此应首先认识到，食品和饮料容器是现代生活的重要组成部分，但为了减少全球的包装废弃物，仍有大量工作需要完成。

可口可乐公司总裁兼首席执行官James Quincey表示：“世界存在包装问题，我们与所有公司一样有责任帮助解决这个问题。围绕我们的共创无废弃物世界的愿景，我们将在地球环境保护和包装创新两个方面进行投入，以让包装废弃物问题成为过去。”

公司及其装瓶合作伙伴正在努力实现以下一些重要目标：

投入地球环境保护： 到2030年，我们将设法帮助人们回收可口可乐系统在全球范围出售的每个包装瓶或罐，从而实现包装材料的多次利用。为实现100%材料回收目标，公司将投入营销资金和技术，帮助人们了解回收利用的材料、方式和地点。我们还支持回收整个行业的包装材料，包括其他公司的包装瓶和罐。可口可乐系统将联手当地社区、行业合作伙伴、我们的顾客和消费者，促进解决包装垃圾和海洋废弃物等问题。

到2030年，我们将设法帮助人们回收可口可乐系统在全球范围出售的每个包装瓶或罐，从而实现包装材料的多次利用。为实现100%材料回收目标，公司将投入营销资金和技术，帮助人们了解回收利用的材料、方式和地点。我们还支持回收整个行业的包装材料，包括其他公司的包装瓶和罐。可口可乐系统将联手当地社区、行业合作伙伴、我们的顾客和消费者，促进解决包装垃圾和海洋废弃物等问题。 投入包装创新：为实现其材料回收目标，可口可乐公司将继续努力使其全球所有包装材料100%可回收利用。通过提高回收物质含量、开发植物基树脂、减少容器的塑料含量等，公司将创造出更佳的包装瓶。到2030年，可口可乐系统的包装瓶将实现可回收物质含量平均达到50%的目标。此目标为饮料包装材料设立了一个新的全球标准。目前公司大多数包装材料都是可回收利用的。

继成功为大自然补充水分（大约相当于其最终饮料产品的100%用水量）之后，“无废弃物世界”是公司在可持续发展方面推出的新举措。2015年，公司提前五年实现并超越了其水回馈目标。矢志成为按正确方式发展的全方位饮料公司，这些努力是公司有良知增长大战略的一部分。

Quincey 表示：“包装瓶罐不能破坏我们的地球。无垃圾的清洁世界可以成为现实。像我们这样的公司应当起到模范带头作用。全球消费者都很关心我们的地球，他们需要并期待各公司有所作为。我们正是朝这一方向努力，同时邀请其他人和我们一起踏上这一重大征程。”

通过以下全球合作伙伴的协助，可口可乐公司将努力实现上述目标：艾伦·麦克阿瑟基金会(Ellen MacArthur Foundation)的新塑料经济倡议、美国海洋保护协会/海洋无垃圾联盟及世界野生生物基金会(The Cascading Materials Vision and Bioplastic Feedstock Alliance)。可口可乐公司还将和新合作伙伴在地区/当地范围开展活动，并计划与其主要客户一起合作，激励消费者回收利用更多包装材料。

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关于可口可乐公司

可口可乐公司(NYSE: KO)是全球最大的全方位饮料公司，先后向200多个国家推出500多个饮料品牌。可口可乐公司共拥有价值达210亿美元的品牌，其中有19种是低糖或无糖饮料。除了与公司同名的可口可乐饮品之外，公司价值数十亿美元的品牌包括AdeS大豆饮品、Ayataka绿茶、Dasani瓶装水、Del Valle果汁和甘露、芬达、Georgia咖啡、Gold Peak茶与咖啡、Honest Tea、Minute Maid果汁、Powerade运动饮品、Simply果汁、Smartwater、雪碧、维他命水和Zico椰子汁。可口可乐公司始终致力于为全球做出积极贡献，此举始于降低公司饮品中的糖分，并为全球各地消费者推出各式新饮品。我们还将继续努力减少环境影响，为员工创造有益的工作机会，同时为业务经营所在地带来经济发展机遇。事实上，我们与装瓶合作伙伴在全球雇佣的员工超过70万名。垂询详情，请登录www.coca-colacompany.com查阅数字杂志《Coca-Cola Journey》，或在Twitter、Instagram、Facebook和LinkedIn上关注我们。

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