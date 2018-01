Comissão Europeia aprova ADCETRIS® (brentuximabe vedotina) para o linfoma cutâneo CD30-positivo de células T após uma terapia sistêmica prévia, que proporciona uma opção de tratamento inovadora para pacientes

Linfomas cutâneos são uma categoria do linfoma não-Hodgkin que afetam principalmente a pele. O LCCT é o tipo mais comum de linfoma cutâneo e geralmente apresenta manchas vermelhas e escamosas ou placas espessadas de pele, que, frequentemente, se parecem com o eczema ou dermatite crônica.

CAMBRIDGE, Massachusetts e OSAKA, Japão--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) anunciou hoje que a Comissão Europeia (CE) prorrogou a atual autorização condicional de comercialização do ADCETRIS® (brentuximabe vedotina) e aprovou o ADCETRIS para o tratamento de pacientes adultos com linfoma cutâneo CD30-positivo de células T (LCCT) após, pelo menos, uma terapia sistêmica prévia. O ADCETRIS é um conjugado anticorpo-droga (CAD) direcionado para o marcador CD30, que é expresso em lesões de pele em cerca de 50% dos pacientes com LCCT. A decisão acontece após um parecer positivo do Comitê dos Medicamentos para Uso Humano (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) em 9 de novembro de 2017.

“LCCT é um subtipo de linfoma não-Hodgkin que afeta principalmente a pele; geralmente apresenta manchas escamosas e vermelhas ou placas grossas de pele, que, frequentemente, se parecem com o eczema ou a psoríase e podem ter um impacto substancial na autoestima dos pacientes. Existem poucas opções de tratamento do LCCT, com eficácia limitada apenas, criando uma necessidade não atendida significativa para estes pacientes”, disse Julia Scarisbrick, M.D., Departamento de Dermatologia, University Hospital Birmingham, Birmingham, Reino Unido. “A aprovação do ADCETRIS neste cenário traz uma opção de tratamento muito necessária e efetiva aos pacientes que vivem com o LCCT e espero ser capaz de oferecer este tratamento a pacientes CD30-positivos que receberam uma terapia sistêmica prévia.”

“A aprovação de hoje é um marco importante para a comunidade do LCCT na Europa e reforça ainda mais o papel que o ADCETRIS pode ter na melhoria dos resultados e de qualidade de vida dos pacientes com malignidades para CD30-positivo”, disse Jesus Gomez Navarro, M.D., vice-presidente, Chefe de Pesquisa Clínica e Desenvolvimento em Oncologia da Takeda. “Os dados clínicos que apoiaram esta aprovação são excepcionalmente fortes. Estamos orgulhosos de ser a empresa que trará uma nova opção de tratamento com eficiência impressionante e um perfil de segurança administrável para pacientes apropriados com LCCT na União Europeia.”

“Como um subconjunto distinto do linfoma não-Hodgkin, o linfoma cutâneo é geralmente visível na pele e pode causar desconforto significativo. Isso pode resultar em distúrbios emocionais graves e afetar a qualidade de vida de pacientes que são afligidos por esses sintomas”, disse Susan Thornton, diretora executiva, Cutaneous Lymphoma Foundation (Fundação para Linfoma Cutâneo). “Não existe cura conhecida e somente algumas novas opções de tratamento foram apresentadas ao longo dos últimos anos. Esta é uma nova opção de tratamento bem-vinda para pacientes com linfoma cutâneo na Europa.”

Esta aprovação é baseada nos dados do ensaio clínico ALCANZA de fase 3 randomizado e aberto, que demonstrou que o agente único ADCETRIS proporcionou uma melhoria altamente significante estatisticamente na taxa de resposta geral, com duração de pelo menos quatro meses (ORR4) versus o grupo de controle do metotrexato ou bexaroteno, conforme avaliado por uma empresa de revisão independente (valor p <0,0001). O ORR4 foi de 56,3% no grupo ADCETRIS em comparação com 12,5% no grupo de controle. O estudo também demonstrou que a taxa de resposta completa, a sobrevida sem progressão e a redução da carga de sintomas durante o tratamento, conforme avaliadas pelo questionário Skindex-291, foi estatisticamente muito significativa em favor do grupo ADCETRIS. O perfil de segurança associado com o ADCETRIS no ensaio ALCANZA geralmente foi consistente com as informações de prescrição existentes. Os eventos adversos mais comuns de qualquer grau incluem: neuropatia periférica, náuseas, diarreia, fadiga, vômitos, alopecia, prurido, pirexia, diminuição do apetite e hipertrigliceridemia. No grupo ADCETRIS, os eventos mais comuns de grau 3 ou 4 foram neuropatia sensorial periférica (sem eventos de grau 4), fadiga, diarreia, náuseas, vômitos e prurido. No grupo de controle, os eventos mais comuns de grau 3 ou 4 foram hipertrigliceridemia, prurido, fadiga e pirexia. Os resultados atualizados do ensaio foram apresentados recentemente no 59o Encontro Anual da Sociedade Americana de Hematologia (ASH), que ocorreu em dezembro de 2017. As análises de longo prazo do ensaio ALCANZA continuam a fornecer provas convincentes de melhoria das taxas de resposta, sobrevida livre de progressão e qualidade de vida com o ADCETRIS versus o grupo de controle.

Esta decisão da Comissão Europeia significa que a ADCETRIS está agora aprovado para comercialização desta indicação nos 28 estados membros da União Europeia, Noruega, Liechtenstein e Islândia.

Para mais detalhes sobre a decisão da Comissão Europeia, acesse o site da Agência Europeia de Medicamentos: www.ema.europa.eu/ema.

Sobre o LCCT

Linfoma é um termo geral para um grupo de cânceres que se originam no sistema linfático. Existem duas categorias principais de linfoma: linfoma de Hodgkin e linfoma não-Hodgkin. Existem mais de 60 subtipos de linfoma não-Hodgkin. Os linfomas cutâneos são uma categoria de linfoma não-Hodgkin e cada um exige avaliação de diagnósticos e abordagens de tratamento diferentes. Os linfomas cutâneos são uma categoria de linfoma não-Hodgkin que afeta principalmente a pele. De acordo com a Cutaneous Lymphoma Foundation (Fundação para Linfoma Cutâneo), o LCCT é o tipo mais comum de linfoma cutâneo e, geralmente, se apresenta com manchas vermelhas, manchas escamosas ou placas espessadas da pele, que muitas vezes se parecem com o eczema ou dermatite crônica. A progressão do envolvimento limitado da pele pode ser acompanhada pela formação de tumores, ulceração e esfoliação da pele, complicada por prurido e infecções. Os estágios avançados são definidos pelo aparecimento de gânglios linfáticos (linfonodos), sangue periférico e órgãos internos. De acordo com a literatura publicada, a proteína CD30 aparece sob a forma de lesões LCCT em cerca de 50% dos pacientes com a doença.

Sobre o ADCETRIS

O ADCETRIS é um CAD (conjugado anticorpo-droga), que compreende um anticorpo monoclonal anti-CD30 ligado por ligante clivável por protease ao agente de ruptura dos microtúbulos, o fármaco monometil auristatina E (MMAE), que utiliza a tecnologia patenteada da Seattle Genetics. O CAD emprega um sistema ligante concebido para ser estável na corrente sanguínea e liberar o MMAE ao ingressar em células tumorais positivas para CD30.

A injeção do ADCETRIS para infusão intravenosa recebeu aprovação do FDA para quatro indicações: (1) aprovação regular para o tratamento de pacientes adultos com fármaco fotossensibilizante cloro alumínio ftalocianina (pcAlCl) ou MF que expressa a proteína CD30 que receberam terapia sistêmica prévia, (2) aprovação regular para o tratamento de pacientes com linfoma de Hodgkin clássico após falha do transplante de células-tronco hematopoiéticas autólogas (auto-TCTH) ou após falha de pelo menos dois regimes anteriores de quimioterapia com agentes múltiplos em pacientes que não são candidatos ao auto-TCTH, (3) aprovação regular para o tratamento de pacientes com linfoma de Hodgkin clássico em alto risco de reincidência ou progressão, como consolidação do pós-auto-TCTH e (4) aprovação acelerada para o tratamento de pacientes com linfoma sistêmico de células grandes anaplásticas (sALCL) após falha de pelo menos um regime anterior de quimioterapia com agentes múltiplos. A aprovação continuada da indicação para sALCL pode ser contingente, após verificação e descrição dos benefícios clínicos em testes confirmatórios.

Em 2013, o Health Canada concedeu aprovação com condições para o ADCETRIS para uso no linfoma de Hodgkin e sALCL reincidentes e refratários, assim como aprovação incondicional para o tratamento de consolidação do pós-TACT em pacientes com linfoma de Hodgkin com aumento do risco de reincidência ou progressão.

A autorização condicional de comercialização foi concedida ao ADCETRIS pela Comissão Europeia para quatro indicações: (1) tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin reincidente ou refratário com CD30-positivo após o transplante autólogo de células-tronco (TACT) ou após pelo menos duas terapias anteriores quando o TACT ou quimioterapia com agentes múltiplos não é uma opção de tratamento, (2) tratamento de pacientes adultos com sALCL reincidente ou refratário, (3) tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin CD30-positivo com aumento do risco de reincidência ou progressão após o TACT e (4) tratamento de pacientes adultos com linfoma cutâneo CD30-positivo de células T (LCCT), após pelo menos uma terapia sistêmica prévia.

O ADCETRIS recebeu a autorização de comercialização das autoridades regulatórias em mais de 65 países para linfoma de Hodgkin e sALCL reincidente ou refratário. Veja as informações importantes de segurança abaixo.

O ADCETRIS está sendo amplamente avaliado em mais de 70 ensaios clínicos, incluindo um estudo de linha de frente da fase 3 em linfoma de Hodgkin (ECHELON-1) e outro estudo de linha de frente de fase 3 sobre linfomas periféricos de células tronco com CD30-positivo (ECHELON-2), bem como ensaios em muitos tipos adicionais de malignidades com CD30-positivo.

A Seattle Genetics e a Takeda estão desenvolvendo conjuntamente o ADCETRIS. Sob os termos do acordo de cooperação, a Seattle Genetics tem direitos de comercialização nos EUA e Canadá e a Takeda tem direitos de comercialização do ADCETRIS no restante do mundo. A Seattle Genetics e a Takeda estão financiando conjuntamente os custos de desenvolvimento para o ADCETRIS em uma base 50:50 (meio a meio), exceto no Japão onde a Takeda é a única responsável pelos custos de desenvolvimento.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company

A Takeda Pharmaceutical Company Limited é uma empresa farmacêutica global orientada para pesquisa e desenvolvimento (P&D), com o compromisso de proporcionar uma saúde melhor e um futuro mais promissor para pacientes, transformando a ciência em medicamentos que mudam vidas. A Takeda concentra seus esforços de P&D em áreas terapêuticas da oncologia, gastrenterologia e do sistema nervoso central, além de vacinas. Ela também realiza programas de P&D internamente e com parceiros para estar na vanguarda da inovação. Novos produtos inovadores, especialmente em oncologia e gastrenterologia, assim como sua presença em mercados emergentes, promovem o crescimento da Takeda. Mais de 30 mil funcionários da Takeda têm o compromisso de melhorar a qualidade de vida para pacientes, trabalhando com nossos parceiros em cuidados de saúde em mais de 70 países. Para mais informações, acesse http://www.takeda.com/news.

Informações adicionais sobre a Takeda estão disponíveis em seu site corporativo: www.takeda.com e informações adicionais sobre a Takeda Oncology, a marca para a unidade comercial global de oncologia da Takeda Pharmaceutical Company Limited, estão disponíveis em seu site: www.takedaoncology.com.

Informações de segurança importantes (União Europeia) do ADCETRIS (brentuximabe vedotina)

Consulte o resumo de características do produto (SmPC), antes de prescrever.

CONTRAINDICAÇÕES

O ADCETRIS é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade à brentuximabe vedotina e seus excipientes. Além disso, o uso combinado do ADCETRIS com bleomicina pode causar toxicidade pulmonar.

AVISOS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS

Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (PML): reativação do vírus John Cunningham (JCV) que resulta em leucoencefalopatia multifocal progressiva (PML) e morte podem ocorrer em pacientes tratados com ADCETRIS. PML foi relatada em pacientes que receberam o ADCETRIS, após passarem por regimes anteriores de quimioterapia com agentes múltiplos. PML é uma doença desmielinizante rara do sistema nervoso central que resulta da reativação de JCV latente e, muitas vezes, é fatal.

Deve-se monitorar os pacientes de perto com relação a novos ou piora de sinais ou sintomas neurológicos, cognitivos e comportamentais, que podem sugerir PML. A avaliação sugerida de PML inclui consulta de neurologia, ressonância magnética reforçada com gadolínio do cérebro e análise de líquido cefalorraquidiano para DNA de JCV por reação em cadeia de polimerase ou biópsia cerebral com evidência de JCV. Uma reação em cadeia da polimerase (PCR) negativa do JCV não exclui o PML. Acompanhamento e avaliação adicionais podem ser justificados, se nenhum diagnóstico alternativo puder ser estabelecido. Deve-se manter a dose para qualquer caso suspeito de PML e interromper permanentemente o uso do ADCETRIS, se o diagnóstico de PML for confirmado.

Fique atento aos sintomas de PML que o paciente pode não notar (por exemplo, sintomas cognitivos, neurológicos ou psiquiátricos).

Pancreatite: pancreatite aguda foi observada em pacientes tratados com ADCETRIS. Foram relatadas consequências fatais. Os pacientes devem ser monitorados de perto quanto a novas ou piora das dores abdominais, que podem sugerir pancreatite aguda. A avaliação do paciente pode incluir exame físico, avaliação em laboratório para amilase e lipase sérica, assim como exame de imagem do abdome, como ultrassom e outras medidas apropriadas de diagnóstico. O ADCETRIS deve ser mantido para qualquer caso suspeito de pancreatite aguda. O ADCETRIS deve ser suspenso, se o diagnóstico de pancreatite aguda for confirmado.

Toxidade pulmonar: casos de toxicidade pulmonar, alguns com consequências fatais, incluindo pneumonite, doença pulmonar intersticial e síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), foram relatados em pacientes que receberam o ADCETRIS. Avalie e trate prontamente e de forma apropriada os novos e piora dos sintomas pulmonares. Considere manter a dosagem durante a avaliação e até a melhora sintomática.

Infecções graves e infecções oportunistas: infecções graves, como pneumonia, bacteremia estafilocócica, sepsia/choque séptico (incluindo resultados fatais), herpes-zóster e infecções oportunistas, como pneumonia por Pneumocystis jirovec e candidíase oral, foram relatadas em pacientes tratados com o ADCETRIS. Os pacientes devem ser monitorados com cuidado durante o tratamento de emergência de possíveis infecções graves e oportunistas.

Reações relacionadas à infusão (RRI): RRI imediatas e retardatárias, assim como anafilaxia, ocorreram com o uso do ADCETRIS. Os pacientes devem ser monitorados com cuidado durante e após uma infusão. Se ocorrer anafilaxia, a administração do ADCETRIS deve ser suspensa de modo permanente e imediato e deve-se administrar a terapia médica apropriada. Se ocorrer RRI, deve-se interromper a infusão e administrar a terapia médica apropriada. A infusão pode ser reiniciada em uma taxa mais lenta após a eliminação do sintoma. Pacientes que experimentaram RRI prévio devem ser medicados previamente para infusões subsequentes. As RRI são mais frequentes e graves em pacientes com anticorpos para o ADCETRIS.

Síndrome de lise tumoral (SLT): a SLT foi relatada com o uso do ADCETRIS. Pacientes com tumor que se prolifera rapidamente e alta carga de tumor correm o risco de sofrer SLT. Estes pacientes devem ser monitorados de perto e supervisionados segundo as melhores práticas médicas.

Neuropatia periférica (NP): o tratamento com ADCETRIS pode causar NP sensorial e motora. A NP induzida pelo ADCETRIS geralmente é cumulativa e reversível na maioria dos casos. Os pacientes devem ser monitorados de perto para sintomas de NP, como hipoestesia, hiperestesia, parestesia, desconforto, sensação de queimação, dor neuropática ou fraqueza. Pacientes que apresentam nova ou piora da NP podem exigir um adiamento e uma redução ou suspensão da dose do ADCETRIS.

Toxidades hematológicas: anemia de grau 3 ou 4, trombocitopenia e neutropenia prolongada (igual a ou maior que uma semana) de grau 3 ou 4 podem ocorrer com o ADCETRIS. Deve-se monitorar contagens completas de sangue, antes da administração de cada dose.

Neutropenia febril: neutropenia febril foi relatada. Os pacientes devem ser monitorados de perto para sintomas de febre e se a neutropenia febril se desenvolver, supervisionados segundo as melhores práticas médicas.

Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ): a SSJ e a necrólise epidérmica tóxica (NET) foram relatadas com o uso do ADCETRIS. Resultados fatais foram relatados. Se ocorrer a SSJ ou a NET, o tratamento com ADCETRIS deve ser suspenso e administrada a terapia médica apropriada.

Complicações gastrointestinais (GI): complicações GI, algumas com consequências fatais, incluindo obstrução intestinal, íleo, enterocolite, colite neutropênica, erosão, úlcera, perfuração e hemorragia, foram relatadas. Deve-se avaliar e tratar os pacientes prontamente, se houver novos ou piora dos sintomas GI.

Toxicidade hepática: elevações nos níveis de alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) foram relatadas. Casos graves de toxicidade hepática, incluindo consequências fatais, também ocorreram. A função hepática deve ser testada antes do início do tratamento e monitorada rotineiramente em pacientes que receberam o ADCETRIS. Pacientes que apresentam toxicidade hepática podem exigir um adiamento, modificação ou suspensão da dose do ADCETRIS.

Hiperglicemia: hiperglicemia foi relatada durante os ensaios em pacientes com um elevado índice de massa corporal (IMC), com ou sem um histórico de diabete mellitus. Monitore de perto a presença de glicose sérica em pacientes que apresentam casos de hiperglicemia. O tratamento para a diabete deve ser administrado, conforme apropriado.

Insuficiência renal e hepática: existe uma experiência limitada em pacientes com insuficiência renal ou hepática. Os dados disponíveis indicam que a eliminação de MMAE pode ser afetada por insuficiência renal severa, insuficiência hepática e por baixas concentrações de albumina sérica.

LCCT CD30+: o tamanho do efeito do tratamento em subtipos LCCT CD30+, além da micose fungoide (MF) e linfoma cutâneo primário de grandes células T anaplásicas (pcALCL), não é claro devido à falta de evidência de alto nível. Em dois estudos de fase II do grupo único do ADCETRIS, a atividade da doença foi mostrada nos subtipos síndrome de Sézary (SS), papulose linfomatóide (PL) e histologia LCCT mista. Esses dados sugerem que a eficácia e a segurança podem ser extrapoladas para outros subtipos LCCT CD30+. Considere cuidadosamente o benefício-risco por paciente e tenha cuidado em outros tipos de pacientes de CTCL CD30+.

Conteúdo de sódio em excipientes: o ADCETRIS contém um máximo de 2,1 mmols (ou 47 mg) de sódio por dose. Leve isso em consideração para pacientes em uma dieta de sódio controlada.

INTERAÇÕES

Pacientes que estão recebendo um forte inibidor de CYP3A4 e P-gp, concomitantemente com o ADCETRIS, podem ter um aumento no risco de neutropenia, devendo ser monitorados de perto. A administração conjunta do ADCETRIS com um indutor de CYP3A4 não alterou a exposição de plasma ao ADCETRIS, mas pareceu reduzir as concentrações de plasma de metabólitos de MMAE, que puderam ser testados. Não é esperado que o ADCETRIS altere a exposição a medicamentos que são metabolizados por enzimas CYP3A4.

GRAVIDEZ: mulheres em idade fértil devem utilizar dois métodos contraceptivos eficazes, durante o tratamento com o ADCETRIS, e até 6 meses após o tratamento. Não há dados do uso do ADCETRIS em mulheres grávidas, embora estudos em animais tenham indicado toxicidade reprodutiva. O ADCETRIS não deve ser utilizado durante a gravidez, a menos que o benefício para a mãe supere os riscos potenciais ao feto.

LACTAÇÃO (amamentação): não há dados relacionados a se o ADCETRIS ou seus metabolitos são expelidos no leite humano; por isso, pode ser excluído o risco para recém-nascidos/crianças. Com o risco potencial, uma decisão deve ser tomada para suspender a amamentação ou suspender/evitar a terapia com o ADCETRIS.

FERTILIDADE: em estudos não clínicos, o tratamento com o ADCETRIS resultou em toxicidade testicular, podendo alterar a fertilidade masculina. Homens sendo tratados com este medicamento são aconselhados a não ter filhos durante o tratamento e por até 6 meses após a última dose.

EFEITOS NA CAPACIDADE DE DIRIGIR E UTILIZAR MÁQUINAS: o ADCETRIS pode ter uma influência reduzida na capacidade de dirigir e utilizar máquinas.

EFEITOS INDESEJADOS

As reações adversas mais frequentes (≥10%) foram infecções, neuropatia sensorial periférica, náusea, fadiga, diarreia, pirexia, infecção do trato respiratório superior, neutropenia, erupção cutânea, tosse, vômitos, artralgia, neuropatia motora periférica, reações relacionadas à infusão, prurido, constipação, dispneia, perda de peso, mialgia e dor abdominal.

Reações adversas graves, relacionadas ao medicamento, foram: pneumonia, síndrome do desconforto respiratório agudo, dor de cabeça, neutropenia, trombocitopenia, constipação, diarreia, vômitos, náuseas, pirexia, neuropatia motora periférica, neuropatia sensorial periférica, hiperglicemia, polineuropatia desmielinizante, síndrome de lise tumoral e síndrome de Stevens-Johnson. Reações adversas graves do medicamento ocorreram em 12% dos pacientes. A frequência de reações adversas graves exclusivas do medicamento foi de ≤1%.

Informações de segurança importantes dos EUA para o ADCETRIS (brentuximabe vedotina)

AVISO NA EMBALAGEM: LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESSIVA (LMP)

Infecção por vírus JC resultando em LMP e morte pode ocorrer em pacientes tratados com o ADCETRIS.

Contraindicação

ADCETRIS concomitante com bleomicina, devido à toxicidade pulmonar (por exemplo, infiltração intersticial e/ou inflamação).

Avisos e precauções

Neuropatia periférica (NP): o tratamento com ADCETRIS causa NP, que é predominantemente sensorial. Casos de NP motora foram relatados. A NP causada por ADCETRIS é cumulativa. Monitore para ver se há sintomas, como hipoestesia, hiperestesia, parestesia, desconforto, sensação de queimação, dor neuropática ou fraqueza. Estabeleça apropriadamente modificações da dose.

o tratamento com ADCETRIS causa NP, que é predominantemente sensorial. Casos de NP motora foram relatados. A NP causada por ADCETRIS é cumulativa. Monitore para ver se há sintomas, como hipoestesia, hiperestesia, parestesia, desconforto, sensação de queimação, dor neuropática ou fraqueza. Estabeleça apropriadamente modificações da dose. Reações de anafilaxia e infusão: reações relacionadas à infusão (RRI), incluindo anafilaxia, ocorreram com o uso do ADCETRIS. Monitore os pacientes durante a infusão. Se ocorrer RRI, interrompa a infusão e estabeleça a supervisão médica apropriada. Se ocorrer a anafilaxia, suspenda, de modo permanente e imediato, a infusão e administre a terapia médica apropriada. Medique previamente pacientes com RRI prévios, antes de infusões subsequentes. A medicação prévia pode incluir acetaminofeno, um anti-histamínico e um corticosteroide.

reações relacionadas à infusão (RRI), incluindo anafilaxia, ocorreram com o uso do ADCETRIS. Monitore os pacientes durante a infusão. Se ocorrer RRI, interrompa a infusão e estabeleça a supervisão médica apropriada. Se ocorrer a anafilaxia, suspenda, de modo permanente e imediato, a infusão e administre a terapia médica apropriada. Medique previamente pacientes com RRI prévios, antes de infusões subsequentes. A medicação prévia pode incluir acetaminofeno, um anti-histamínico e um corticosteroide. Toxidades hematológicas: neutropenia grave prolongada (≥1 semana) e trombocitopenia ou anemia de grau 3 ou 4 podem ocorrer com o uso do ADCETRIS. Neutropenia febril foi relatada com o ADCETRIS. Monitore as contagens completas de sangue, antes de cada dose de ADCETRIS. Considere monitorar com maior frequência pacientes com neutropenia de grau 3 ou 4. Monitore pacientes para ver se há febre. Se a neutropenia de grau 3 ou 4 se desenvolver, considere adiar, reduzir ou suspender as doses ou a profilaxia G-CSF com doses subsequentes.

neutropenia grave prolongada (≥1 semana) e trombocitopenia ou anemia de grau 3 ou 4 podem ocorrer com o uso do ADCETRIS. Neutropenia febril foi relatada com o ADCETRIS. Monitore as contagens completas de sangue, antes de cada dose de ADCETRIS. Considere monitorar com maior frequência pacientes com neutropenia de grau 3 ou 4. Monitore pacientes para ver se há febre. Se a neutropenia de grau 3 ou 4 se desenvolver, considere adiar, reduzir ou suspender as doses ou a profilaxia G-CSF com doses subsequentes. Infecções graves e infecções oportunistas: infecções, como pneumonia, bacteremia e sepse ou choque séptico (incluindo resultados fatais) foram relatadas em pacientes tratados com o ADCETRIS. Monitore de perto pacientes durante o tratamento para ver se há infecções por bactérias, fungos ou vírus.

infecções, como pneumonia, bacteremia e sepse ou choque séptico (incluindo resultados fatais) foram relatadas em pacientes tratados com o ADCETRIS. Monitore de perto pacientes durante o tratamento para ver se há infecções por bactérias, fungos ou vírus. Síndrome da lise tumoral: monitore de perto pacientes com proliferação rápida do tumor e alta carga de tumor.

monitore de perto pacientes com proliferação rápida do tumor e alta carga de tumor. Aumento de toxidade na presença de insuficiência renal grave: a frequência de reações adversas de grau ≥ 3 e mortes foi maior em pacientes com insuficiência renal grave em comparação para pacientes com função renal normal. Evite o uso em pacientes com insuficiência renal grave.

a frequência de reações adversas de grau ≥ 3 e mortes foi maior em pacientes com insuficiência renal grave em comparação para pacientes com função renal normal. Evite o uso em pacientes com insuficiência renal grave. Aumento de toxidade na presença de insuficiência hepática moderada ou grave: a frequência de reações de adversas de grau ≥ 3 e mortes foi maior em pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave, quando comparados com pacientes com função hepática normal. Evite o uso em pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave .

a frequência de reações de adversas de grau ≥ 3 e mortes foi maior em pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave, quando comparados com pacientes com função hepática normal. Evite o uso em pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave Toxicidade hepática : casos graves, incluindo resultados fatais, ocorreram em pacientes tratados com o ADCETRIS. Os casos foram consistentes com lesão hepatocelular, incluindo elevações de transaminases e/ou bilirrubina, ocorrendo após a primeira dose ou rejeição do ADCETRIS. Doença hepática preexistente, elevados níveis de enzimas de linha de base no fígado e medicamento concomitante podem aumentar o risco. Monitore as enzimas e a bilirrubina no fígado. Pacientes com nova, piora ou recorrência de toxicidade hepática podem necessitar de um adiamento, mudança na dose ou suspensão do ADCETRIS.

: casos graves, incluindo resultados fatais, ocorreram em pacientes tratados com o ADCETRIS. Os casos foram consistentes com lesão hepatocelular, incluindo elevações de transaminases e/ou bilirrubina, ocorrendo após a primeira dose ou rejeição do ADCETRIS. Doença hepática preexistente, elevados níveis de enzimas de linha de base no fígado e medicamento concomitante podem aumentar o risco. Monitore as enzimas e a bilirrubina no fígado. Pacientes com nova, piora ou recorrência de toxicidade hepática podem necessitar de um adiamento, mudança na dose ou suspensão do ADCETRIS. Leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP): infecção por vírus JC resultando em LMP e morte foi relatada em pacientes tratados com ADCETRIS. O início dos primeiros sintomas ocorreu em vários momentos desde o início da terapia com o ADCETRIS, com alguns casos ocorrendo dentro de 3 meses após a exposição inicial. Outros possíveis fatores contribuintes, além do ADCETRIS, incluem terapias anteriores e doença subjacente, que podem causar supressão imunológica. Considere o diagnóstico da LMP em pacientes com sinais e sintomas recém-iniciados de anomalias do sistema nervoso central. Mantenha o ADCETRIS, se houver suspeita de LMP, e suspenda o ADCETRIS, se a LMP for confirmada.

infecção por vírus JC resultando em LMP e morte foi relatada em pacientes tratados com ADCETRIS. O início dos primeiros sintomas ocorreu em vários momentos desde o início da terapia com o ADCETRIS, com alguns casos ocorrendo dentro de 3 meses após a exposição inicial. Outros possíveis fatores contribuintes, além do ADCETRIS, incluem terapias anteriores e doença subjacente, que podem causar supressão imunológica. Considere o diagnóstico da LMP em pacientes com sinais e sintomas recém-iniciados de anomalias do sistema nervoso central. Mantenha o ADCETRIS, se houver suspeita de LMP, e suspenda o ADCETRIS, se a LMP for confirmada. Toxidade pulmonar: eventos não infecciosos de toxicidade pulmonar foram relatados, incluindo pneumonia, doença intersticial dos pulmões e síndrome do desconforto respiratório agudo, alguns com consequências fatais. Monitore os pacientes para ver se há sinais e sintomas, incluindo tosse e dispneia. No caso de novos ou piora dos sintomas pulmonares, mantenha a dosagem do ADCETRIS durante a avaliação e até a melhoria dos sintomas.

eventos não infecciosos de toxicidade pulmonar foram relatados, incluindo pneumonia, doença intersticial dos pulmões e síndrome do desconforto respiratório agudo, alguns com consequências fatais. Monitore os pacientes para ver se há sinais e sintomas, incluindo tosse e dispneia. No caso de novos ou piora dos sintomas pulmonares, mantenha a dosagem do ADCETRIS durante a avaliação e até a melhoria dos sintomas. Reações dermatológicas graves: síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) e necrose epidérmica tóxica (NET), incluindo consequências fatais, foram relatadas com o ADCETRIS. Se ocorrer SSJ ou NET, suspenda o ADCETRIS e administre a terapia médica apropriada.

síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) e necrose epidérmica tóxica (NET), incluindo consequências fatais, foram relatadas com o ADCETRIS. Se ocorrer SSJ ou NET, suspenda o ADCETRIS e administre a terapia médica apropriada. Complicações gastrointestinais (GI): pancreatite aguda, incluindo resultados fatais, foram relatadas em pacientes tratados com o ADCETRIS. Outras complicações GI fatais e graves, incluindo perfuração, hemorragia, erosão, úlcera, obstrução intestinal, enterocolite, colite neutropênica e íleo foram relatadas em pacientes tratados com o ADCETRIS. O linfoma com envolvimento GI preexistente pode aumentar o risco de perfuração. No caso de novos ou piora dos sintomas GI, realize uma avaliação de diagnóstico imediato e trate adequadamente.

pancreatite aguda, incluindo resultados fatais, foram relatadas em pacientes tratados com o ADCETRIS. Outras complicações GI fatais e graves, incluindo perfuração, hemorragia, erosão, úlcera, obstrução intestinal, enterocolite, colite neutropênica e íleo foram relatadas em pacientes tratados com o ADCETRIS. O linfoma com envolvimento GI preexistente pode aumentar o risco de perfuração. No caso de novos ou piora dos sintomas GI, realize uma avaliação de diagnóstico imediato e trate adequadamente. Toxicidade embrionária e fetal: com base no mecanismo de ação e de estudos em animais, o ADCETRIS pode causar danos em fetos. Mulheres em idade fértil devem ser aconselhadas quanto ao risco potencial para o feto e a evitar a gravidez durante o tratamento com ADCETRIS e por pelo menos 6 meses após a dose final do ADCETRIS.

Reações adversas mais comuns (≥20%): neuropatia sensorial periférica, fadiga, náusea, diarreia, neutropenia, infecção do trato respiratório superior e pirexia.

Interações com medicamentos

O uso concomitante de fortes inibidores ou indutores de CYP3A4, ou inibidores de P-gp, tem o potencial de afetar a exposição ao monometil auristatina E (MMAE).

Uso em populações específicas

Insuficiência hepática moderada ou grave ou insuficiência renal grave: aumento da exposição ao MMAE e de reações adversas. Evite o uso.

Aconselhe homens e mulheres em período fértil sobre o uso de anticoncepcionais eficazes durante e por pelo menos 6 meses após a dose final do tratamento com o ADCETRIS.

Aconselhe pacientes a relatar imediatamente casos de gravidez e evitem a amamentação enquanto recebem o ADCETRIS.

Para informações adicionais importantes sobre a segurança, incluindo o AVISO DA EMBALAGEM, consulte todas as informações de prescrição para o ADCETRIS em www.seattlegenetics.com ou www.ADCETRIS.com.

1 O bem-conceituado Skindex-29 é um questionário tridimensional sobre a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) específico para a dermatologia. Vinte e nove itens são combinados para formar três domínios: sintomas, emoções e funcionamento. Os resultados dos domínios e o resultado geral são expressos em uma escala de 100 pontos, com os resultados mais altos indicando níveis mais baixos de qualidade de vida. https://doi.org/10.1038/jid.2009.404

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.