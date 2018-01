Predispring et Salesforce Commerce Cloud partenaire de SMCP pour renforcer l’expérience omnicanale

PARIS--(BUSINESS WIRE)--SMCP et PredictSpring annoncent aujourd'hui le lancement d'une nouvelle application mobile destinée aux vendeurs et qui permet d‘offrir une expérience omni-canal premium en boutique. Grâce à une étroite collaboration avec PredictSpring et Salesforce Commerce Cloud, l'application est maintenant disponible chez Maje, une des marques de mode parisienne contemporaine de SMCP, avec 60 points de vente équipés en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

"Nos boutiques restent au cœur de la stratégie de SMCP et à travers ce partenariat avec PredictSpring, nous avons créé une expérience digitale premium en magasin, aussi bien pour le vendeur que pour nos clientes. Nos vendeurs en magasin ont été impressionnés par la facilité d'utilisation et la fonctionnalité de l'application, et ils ont rapidement adopté cette nouvelle technologie", déclare Flavien d’Audiffret, directeur digital & CRM du Groupe SMCP.

Béatrice Goasglas, directrice digital et CRM chez Maje, poursuit : "Les vendeurs adorent utiliser l'application e-Maje pour développer leurs relations avec les clientes. À travers cette application, nos clientes vivent une expérience leur permettant de s'inspirer des contenus de la marque, comme des lookbooks et les tendances mode. Cette nouvelle solution procure une expérience de shopping plus personnalisée, et chaque vendeur est à même de recommander et de proposer des pièces qui correspondent au style de nos clientes."

Parmi les principales fonctions de l'application, figurent :

Endless Aisle – En un clic, les vendeurs en boutiques peuvent consulter la disponibilité de l'inventaire en ligne (store to web) ou des boutiques à proximité (store to store) et organiser une expédition directe au client afin de proposer une solution en cas de rupture et ainsi optimiser le niveau d'inventaire dans les petites boutiques.

mPOS – L'application offre un process de paiement optimisé et fluide permettant de finaliser les transactions store-to-web

Clienteling - Les vendeurs en magasin peuvent accéder aux informations du client, y compris les précédents achats effectués online, et ont la possibilité de voir les articles ajoutés au panier en ligne du client.

Possibilité de consulter du contenu de marque – Les clients peuvent utiliser la tablette pour consulter du contenu de marque : Lookbook, posts Instagram, actualité de la marque etc.

"L'expérience moderne en magasin ne se limite plus à la transaction. Il faut tisser une relation avec le client et fournir une expérience s'inspirant de la conciergerie. Fournir aux vendeurs des tablettes équipées de technologies innovantes leur permet de mieux servir et interagir avec le client", déclare Nitin Mangtani, fondateur et CEO de PredictSpring.

L'intégration de PredictSpring et Salesforce Commerce Cloud a permis la mise sur le marché de l'application de vendeur en magasin Maje.

Salesforce, Commerce Cloud et autres sont des marques commerciales de salesforce.com, inc.

À propos de SMCP

SMCP est un acteur clé du marché mondial du prêt à porter et des accessoires avec un portefeuille composé de trois marques françaises de mode contemporaine - Sandro, Maje et Claudie Pierlot. À fin juin 2017, les marques de SMCP sont présentes à travers 37 pays dans le monde avec plus de 1200 points de vente. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et elles continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot a été fondée en 1984 par Madame Claudie Pierlot et a été acquise par le groupe SMCP en 2009. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP). www.smcp.com

À propos de PredictSpring

PredictSpring, destinée exclusivement aux marques et aux retailers, est une des plateformes de commerce mobile les plus rapides. Sa technologie novatrice met consommateurs et consommatrices en relation avec les marques d'une manière hautement personnalisée via l'internet mobile, une application native, et les services en magasin Clienteling, Endless Aisle et mPOS.

La technologie mobile brevetée permet aux merchandisers et aux marketeurs d'apporter des modifications en temps réel sans avoir à passer par un codage complexe.

Créée par le visionnaire Nitin Mangtani à l'origine de Google Shopping, la société PredictSpring prépare les grandes marques mondiales et les retailers au commerce mobile, notamment Calvin Klein, Cole Haan, SMCP, Vineyard Vines, Skechers, Charlotte Russe, et Claire’s. Pour en savoir plus, rendez-vous sur predictspring.com.

À propos de Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Commerce Cloud permet aux retailers d'unifier les expériences client sur l'ensemble des points de commerce, y compris internet, réseaux sociaux, appareils mobiles et magasins. Depuis le shopping jusqu'à la satisfaction et le service client, Commerce Cloud assure des expériences d'achat individuelles qui ravissent à chaque fois la clientèle, pour stimuler la participation, la fidélité et la conversion. Avec une intelligence prédictive intégrée et un solide écosystème de partenaires, Commerce Cloud aide les retailers à fournir des expériences client de qualité supérieure, de la planification au lancement, et plus encore.

