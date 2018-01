IDEMIA annonce l’acquisition d’Otono Networks et de sa solution d’orchestration eSIM

COLOMBES, France--(BUSINESS WIRE)--IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée dans un monde de plus en plus digital, annonce l’acquisition d’Otono Networks et de sa technologie d’orchestration eSIM, leader du secteur. Désormais réunis, IDEMIA et Otono offriront ainsi une solution de gestion complète de l’eSIM pour simplifier l’adoption de cette technologie par les opérateurs de réseau mobile (« MNO ») comme par les équipementiers (« OEM »).

Cette acquisition marque la première opération de croissance externe du groupe IDEMIA, issu du rapprochement entre OT (Oberthur Technologies) et Safran Identity & Security (Morpho) en 2017, et s’inscrit parfaitement dans la vision stratégique d’IDEMIA quant à l’avenir des dispositifs connectés.

D’ici à 2020, on pourrait compter 20,4 milliards d’objets connectés utilisés dans le monde1. Face à la multiplication des nouveaux dispositifs eSIM (smartphones, montres connectées, tablettes, PC…) et des applications IoT, les opérateurs de réseau mobile et les équipementiers sont confrontés à plusieurs défis, dont le plus critique est la maîtrise de l’architecture complexe requise pour lancer la technologie eSIM. Ces nouveaux scénarii d’utilisation s’accompagnent de difficultés de mise en œuvre liées aux pressions exercées sur l’infrastructure existante. Les équipes doivent alors mettre en œuvre des interfaces complexes et gérer les différentes intégrations entre les éléments de l’écosystème, tout en minimisant le niveau de risque pour les systèmes B/OSS préexistants, occasionnant des intégrations longues et coûteuses.

Conçue par Otono, la solution d’orchestration Cloud a été spécifiquement développée pour la technologie eSIM et pour surmonter l’ensemble de ces difficultés. Elle se compose d’un hub centralisé permettant de synchroniser l’activation de l’eSIM et les flux d’approvisionnement avec chaque élément de l’écosystème. Grâce à l’intégration du hub d’orchestration d’Otono à IDEMIA, les clients vont disposer d’une solution clé en main pour gérer complètement le cycle de vie de l’eSIM et répondre aux besoins de l’ensemble des acteurs : opérateurs de réseau mobile, équipementiers mais aussi utilisateurs finaux.

« En 2014, nous avons commencé à travailler avec un équipementier majeur du secteur sur une solution eSIM précurseur sur le marché, et il nous a fallu résoudre des problèmes complexes pour tenir notre objectif de maximisation du potentiel de la technologie eSIM », déclare Emir Aboulhosn, fondateur d’Otono Networks. « Pendant cette période, nous avons eu l’occasion de travailler avec quelques-uns des plus grands fournisseurs d’eSIM et c’est notre expérience avec IDEMIA qui nous a vraiment convaincus de concrétiser notre vision et de développer ensemble une solution combinée pour accélérer l’adoption des cartes eSIM dans le monde. »

IDEMIA et Otono disposent désormais d’une solution conforme aux standards de la GSMA2 qui permet aux opérateurs de réseau mobile et aux équipementiers de prendre rapidement en charge de nouveaux dispositifs embarquant une eSIM. Objectif : tenir le rythme de l’appétence croissante du secteur pour les terminaux connectés. Cette solution, fournie et intégrée par un acteur unique, a été conçue exclusivement pour l’eSIM et intègre tous les éléments nécessaires à une gestion complète du cycle de vie eSIM.

Voici les composants d’IDEMIA eSIM Lifecycle Management Platform :

Gestionnaire d’abonnement (SM-DP+)

Hub d’orchestration

Digital Personalization System (DPS)

Websheet Serveur

Compatibilité avec le serveur d’attribution des droits (Entitlement Server Ready)

Avec cette seule acquisition, IDEMIA propose désormais une solution pérenne complète compatible avec les spécifications Consumer et M2M GSMA RSP, y compris l’interface ES2+. Elle met fin à l’obligation d’intégration en interne de cette solution par les clients, sans devoir apporter de modifications au système B/OSS existant, ce qui permet une commercialisation plus rapide et moins onéreuse du dispositif.

« L’acquisition d’Otono constitue une proposition de valeur unique pour la gestion des cartes eSIM sur le marché mondial », déclare Marek Juda, Vice-Président exécutif Digital Labs IDEMIA. « Notre eSIM Lifecycle Management Platform, très complète, constitue le meilleur choix pour les opérateurs mobiles et les équipementiers désireux d’investir dans la technologie eSIM. En lançant dans notre secteur la première solution réellement indépendante de l’infrastructure, nous prenons l’engagement vis-à-vis des opérateurs de proposer une méthode de commercialisation accélérée de dispositifs eSIM, tout en leur offrant une assurance à long-terme dans un secteur en proie à des mutations rapides. »

En associant les principales solutions digitales, qui vont de la numérisation de l’enregistrement des clients à la gestion de la connectivité avec le hub d’orchestration Otono, IDEMIA devient le seul acteur du marché à offrir une solution eSIM clé en main, simple et innovante, permettant d’accompagner l’ensemble du parcours numérique de chaque client.

