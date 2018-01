CARREFOUR ANNONCE UN PARTENARIAT TRANSFORMANT EN CHINE

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Carrefour (Paris:CA) annonce un projet d’investissement de Tencent et Yonghui dans Carrefour Chine, ainsi qu’un accord de coopération stratégique avec Tencent en Chine.

Projet d’investissement de Tencent et Yonghui dans Carrefour Chine

Carrefour a signé un protocole d’accord avec Tencent et Yonghui pour un investissement potentiel dans Carrefour Chine.

Cette opération permettra de combiner le savoir-faire de Carrefour dans le domaine de la distribution avec l’excellence technologique de Tencent et l’expertise opérationnelle de Yonghui, en particulier sa maîtrise des produits frais.

A l’issue de l’opération, Carrefour demeurera le premier actionnaire de Carrefour Chine.

Accord de coopération stratégique avec Tencent

Par ailleurs, Carrefour et Tencent annoncent la signature d’un protocole d’accord de coopération stratégique en Chine, dont l’objectif sera de mettre en commun l’expertise de Carrefour dans la distribution avec le savoir-faire technologique et les capacités d’innovation de Tencent.

Ce partenariat permettra à Carrefour d’améliorer sa visibilité sur Internet, d’accroître son trafic en ligne et en magasin et de bénéficier de l’expertise avancée de Tencent en matière technologique et digitale pour développer de nouvelles initiatives de « smart retail ».

Au travers de ce partenariat, Tencent étendra l’offre de services proposés sur ses plates formes et développera, au sein de l’écosystème Carrefour, l’utilisation de Weixin, de ses solutions de paiement Weixin Pay, de son Cloud et ses autres services.

Le périmètre de la coopération envisagée inclut plusieurs zones de partenariat, en particulier sur le partage des données, le « smart retail », les solutions de paiement mobile, l’amélioration de l’expérience magasin et l’exploitation de données afin de dynamiser le trafic en magasin de Carrefour Chine.

La coopération stratégique et l’investissement envisagés restent soumis à la réalisation de diligences complémentaires et à l’accord des parties sur les termes définitifs d’une documentation juridique complète. Carrefour tiendra le marché informé des prochaines avancées si cela s’avère nécessaire ou opportun.

A propos de Carrefour

Un des leaders mondiaux de la distribution, commerçant alimentaire de référence, Carrefour est présent dans plus de 30 pays avec plus de 12 000 magasins et des sites de e-commerce. Multilocal, multiformat et omnicanal, le Groupe emploie plus de 384 000 collaborateurs dans le monde et a réalisé un volume d’affaires sous enseignes de 103,7 milliards d’euros en 2016. Chaque jour, Carrefour accueille près de 13 millions de clients à travers le monde et s'engage pour la qualité et un commerce plus responsable. La démarche RSE du groupe dans le monde s'articule autour de 3 piliers : la lutte contre toute forme de gaspillage, la protection de la biodiversité et l'accompagnement des partenaires de l'entreprise.

Pour en savoir plus : www.carrefour.com, @GroupeCarrefour sur Twitter

A propos de Tencent

Tencent utilise la technologie pour enrichir la vie des internautes. Nos plateformes de réseaux sociaux Weixin et QQ mettent nos utilisateurs en relation avec un vaste catalogue de contenus digitaux incluant des jeux, des vidéos, de la musique et des livres. Notre technologie propriétaire de ciblage aide les annonceurs à atteindre des centaines de millions de consommateurs en Chine. Notre infrastructure de services, qui inclut le paiement, la sécurité, le cloud et l’intelligence artificielle permet de créer des offres différenciées et de soutenir la croissance de nos partenaires commerciaux. Tencent investit massivement dans les talents et l’innovation, ce qui nous permet d’évoluer au rythme d’Internet. Tencent a été fondé à Shenzhen, en Chine, en 1998. Les actions de Tencent (00700.HK) sont cotées sur le marché principal de la Bourse de Hong Kong.

A propos de Yonghui

Yonghui fait partie des premières entreprises en Chine à introduire des produits frais dans des formats de supermarchés modernes. Yonghui s’est développé pour devenir un grand groupe de distribution, s’appuyant sur des capacités logistiques récentes, une agriculture et une industrie agro-alimentaire modernes et basées sur le développement industriel. Yonghui exploite plus de 590 magasins dans 23 provinces et municipalités avec une surface de vente de plus de 5 millions de mètres carrés. Yonghui a été fondée à Fuzhou, en Chine, en 1995. Les actions de Yonghui (601933.SH) sont cotées à la bourse de Shanghai.