TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) ha reso noto che la propria consociata, KBC Advanced Technologies, ha sottoscritto un contratto di consulenza con China Energy Engineering North Co., Ltd. per l'integrazione delle attività di sei raffinerie di petrolio nella provincia cinese dello Shandong. Le raffinerie in questione saranno acquisite a breve e gestite da China State Energy Engineering Corp. Ltd. (SINOMEC), azienda di proprietà statale, e da China Energy Engineering North Co., Ltd., società del gruppo SINOMEC.

Nella provincia dello Shandong sono presenti diverse raffinerie di petrolio di piccole dimensioni.

