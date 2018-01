Yokogawa Electric: KBC firma un acuerdo de consultoría para la integración de las refinerías de petróleo en la provincia de Shandong, China.

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841), anuncia que su filial, KBC Advanced Technologies, ha firmado un acuerdo de consultoría con China Energy Engineering North Co., Ltd. para la integración de las operaciones en seis refinerías de petróleo en la provincia de Shandong, China. Estas refinerías serán adquiridas y operadas por China State Energy Engineering Corp. Ltd. (SINOMEC), una empresa pública, y China Energy Engineering North Co., Ltd., una compañía del grupo SINOMEC.

En la provincia de Shandong existe una gran cantidad de refinerías de petróleo de escala menor. Para mejorar la eficiencia y satisfacer mejor las necesidades del mercado, SINOMEC ha decidido mejorar las instalaciones e integrar las operaciones en estas seis refinerías de petróleo, las cuales están ubicadas en el condado Guangrao. KBC proveerá los servicios de consultoría para ayudar a SINOMEC a alcanzar estos objetivos.

Los servicios de consultoría que ofrece KBC son los siguientes:

1. Llevar a cabo una estudio de integración para identificar las sinergias para así maximizar la rentabilidad y las ganancias.

2. La verificación de un plan para la expansión y diversificación de la producción.

KBC proporciona software y servicios de consultoría que ayudan a mejorar la eficiencia y la rentabilidad en el inicio del proceso extracción de petróleo y el gas (exploración y producción) y los sectores de procesos finales (refinación). Los servicios de la compañía son altamente apreciados por nuestros clientes de todo el mundo.

Para tomar la decisión de adjudicar este contrato a KBC se tomaron en consideración los detallados conocimientos en la industria petrolera con los que cuenta la empresa y la sólida trayectoria de Yokogawa en China. A través de su introducción de sistemas de control, productos y demás soluciones avanzadas altamente confiables, Yokogawa ayudará a este cliente a alcanzar la rentabilidad, garantizar la seguridad y proteger el medio ambiente.

Acerca de Yokogawa

La red global de Yokogawa de 113 empresas abarca 60 países. Fundada en 1915, la empresa de 3500 millones de USD se dedica a la investigación y a la innovación de vanguardia. Yokogawa desempeña un rol activo en las áreas de automatización y controles industriales (IA), pruebas y mediciones, y aviación, al igual que en otros segmentos empresariales. Este segmento de IA desempeña un papel vital en una amplia gama de industrias, incluidas la del petróleo, productos químicos, gas natural, energía, hierro y acero, pulpa y papel, productos farmacéuticos y alimentos. Al centrarse en este segmento, Yokogawa ayuda a las empresas a maximizar sus ganancias al ofrecer una amplia gama de productos altamente confiables y al trabajar con la subsidiaria KBC Advanced Technologies para proveer servicios y soluciones de alta calidad. Para obtener más información acerca de Yokogawa, visite www.yokogawa.com.

Acerca de KBC

KBC es una subsidiaria de propiedad absoluta de Yokogawa Electric Corporation. KBC es la empresa de asesoramiento líder basada en la tecnología para las industrias de procesos que crea y sostiene valor para los clientes a través de la conversión efectiva de las estrategias en resultados mediante la excelencia comercial y técnica respaldada por análisis y simulación de ingeniería. A partir de ese momento, KBC sostiene el rendimiento a través de la implementación de modelos de operación ganadores y las mejores prácticas que son impulsadas por la nube, sistemas de ejecución de fabricación (Manufacturing execution system, MES) y tecnologías de automatización. Para obtener más información, visite www.kbcat.com

