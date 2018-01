Yokogawa Electric : KBC signe un accord de conseil pour l'intégration de raffineries de pétrole dans la province chinoise de Shandong

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO : 6841) annonce que sa filiale, KBC Advanced Technologies, a signé un accord de conseil avec China Energy Engineering North Co., Ltd. pour l'intégration des opérations de six raffineries de pétrole de la province chinoise de Shandong. Ces raffineries sont en cours d'acquisition et seront exploitées par China State Energy Engineering Corp. Ltd. (SINOMEC), une société d'État, et China Energy Engineering North Co., Ltd., une société du groupe SINOMEC.

Il existe de nombreuses raffineries de pétrole à petite échelle dans la province de Shandong. Pour améliorer l'efficacité et mieux répondre aux besoins du marché, SINOMEC a décidé de moderniser ses installations et d'intégrer les activités de ces six raffineries de pétrole situées dans le xian de Guangrao. KBC fournira des services de conseil pour aider SINOMEC à atteindre ces objectifs.

Les services de conseil proposés par KBC seront les suivants :

1. Réalisation d'une étude d'intégration qui identifiera les synergies pour maximiser les rendements et les profits.

2. Vérification du plan pour développer et diversifier la production.

KBC fournit des logiciels et des services de conseil qui aident à améliorer l'efficacité et la rentabilité dans les secteurs pétroliers et gaziers en amont (exploration et production) et en aval (raffinage). Les services de l'entreprise sont tenus en haute estime par les clients du monde entier.

La décision d'attribuer ce contrat à KBC a été prise en raison des connaissances approfondies de la société de l'industrie pétrolière et des solides antécédents de Yokogawa en Chine. Grâce à l'introduction de systèmes de contrôle, de produits et autres solutions de pointe hautement fiables, Yokogawa va aider son client à atteindre la rentabilité, à assurer la sécurité et protéger l'environnement.

À propos de Yokogawa

Le réseau mondial de 113 entreprises de Yokogawa s'étend sur 60 pays. Fondée en 1915, et représentant une valeur de 3,5 milliards USD, la société se consacre à l’innovation et à la recherche de pointe. Yokogawa est active dans les segments de l’automatisation et du contrôle industriels (Industrial Automation, IA), des tests et des mesures, de l’aviation, ainsi que dans d’autres segments commerciaux. Le segment de l’IA joue un rôle vital dans une large gamme d’industries parmi lesquelles le pétrole, les produits chimiques, le gaz naturel, l’électricité, le fer et l’acier, la pâte et le papier, les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires. Ciblant ce segment, Yokogawa aide les entreprises à maximiser leurs bénéfices, en proposant une large gamme de produits extrêmement fiables, ainsi qu’en travaillant aux côtés de la filiale KBC Advanced Technologies pour fournir des solutions et services de premier ordre. Pour plus d’informations sur Yokogawa, veuillez visiter www.yokogawa.com

À propos de KBC

KBC est une filiale à part entière de Yokogawa Electric Corporation. KBC, le plus important cabinet de conseil technologique auprès des industries de transformation, crée de la valeur durable pour ses clients en faisant appel à l'excellence technique et commerciale sous-tendue par la simulation et l'analyse dans le domaine de l'ingénierie pour convertir efficacement leurs stratégies en résultats. KBC pérennise ensuite la performance en mettant en œuvre des modèles d'exploitation gagnants et des pratiques d'excellence qui sont réalisés par le cloud, par des systèmes d'exécution de fabrication (Manufacturing Execution System, MES) et par des technologies d'automatisation. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.kbcat.com

Les noms de sociétés, de produits et de marques cités dans ce texte sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.