Le Groupe Aldo choisit la plateforme de cartes cadeaux DataCandy

Le Groupe ALDO, chef de file mondial de la conception et de la production de marques de chaussures et d'accessoires stylés, a choisi de mettre en œuvre la plateforme de cartes cadeaux de DataCandy dans 750 succursales au Canada, aux États-Unis et dans certaines régions européennes. L'entreprise, qui dispose de 3000 points de vente dans plus de 100 pays à travers le monde, fait affaire sous deux marques signature, Aldo et Boutique Spring, et sous un modèle de vente au détail multimarques : GLOBO. Le Groupe ALDO agit également comme grossiste et fournisseur de chaussures, de sacs à main et d'accessoires mode reconnu dans l'industrie.

Un partenariat international avec les chefs de file des cartes cadeaux de DataCandy permettra au Groupe ALDO de tirer parti d’une solide plateforme logicielle bilingue pour gérer ses opérations de cartes cadeaux, à la fois en magasin et en ligne. La technologie simple, mais à la fine pointe de DataCandy, combinée à des tableaux de bord et des outils de reportage visuels conviviaux, fournira aux magasins ALDO les outils requis pour analyser efficacement le nombre de cartes cadeaux vendues, remboursées et rechargées.

« Nous sommes emballés d’accueillir une telle marque phare au sein de la famille DataCandy, » affirme Lorne Schwartz, président directeur général de DataCandy. « Nous nous préparons avec plaisir à travailler avec l’équipe d’ALDO dans l’atteinte de son objectif d’offrir une incomparable expérience de magasinage à ses fidèles clients dans le monde. »

À propos de DataCandy

DataCandy est un chef de file nord-américain, spécialisé dans les programmes de fidélisation et de cartes cadeaux pour les détaillants et restaurants de toutes tailles. La plateforme de DataCandy est utilisée dans plus de 8 500 emplacements à travers le Canada et les États-Unis, incluant la franchise pharmaceutique Familiprix, les restaurants St-Hubert et les 40 bannières du groupe alimentaire de MTY. DataCandy est simple, évolutif, sécuritaire et abordable pour toutes les entreprises. Pour en savoir plus au sujet de nos offres, contactez-nous par courriel à l’adresse getinfo@datacandy.com, et par téléphone au 514 903-DATA ou visitez le site www.datacandy.com.