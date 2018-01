TEMPE, Ariz., e HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Limelight Networks, Inc. (Nasdaq: LLNW), un leader globale nella fornitura di contenuti digitali (CDN), e Tencent Cloud hanno annunciato un accordo che amplia l'accesso ai servizi di ciascuna azienda. Secondo i termini dell'accordo, Limelight offrirà ai propri clienti servizi di Content Delivery Network (CDN) in Cina mediante Tencent Cloud. Tencent Cloud, a sua volta, offrirà i servizi CDN di Limelight ai clienti di Tencent Cloud in Nordamerica e in altri mercati internazionali.

Tencent Cloud è un fornitore di servizi cloud pubblici ad alte prestazioni sicuro e affidabile, che integra le capacità di costruzione infrastrutturale di Tencent e i vantaggi di una piattaforma e un ecosistema destinate a utenze di enormi dimensioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.