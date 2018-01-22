Wedge Holdings：簽訂“HAIKYU!! VOLLEYBALL CARD GAME!!”遊戲系統在東南亞的銷售授權合約

2017年9月在越南河內舉行的2017年書展上的“HAIKYU!!VOLLEYBALL CARD GAME!!”教學活動一瞥（照片：美國商業資訊）

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Wedge Holdings CO., LTD.(JASDAQ:2388)（總部：日本東京中央區，行政總裁：Tatsuya Konoshita）欣然宣佈，今天我們與日本領先的玩具製造商TOMY Company, Ltd.簽署了授權合約，獲得“HAIKYU!! VOLLEYBALL CARD GAME!!”(*1)遊戲系統在亞洲國家(*2)的製造和銷售權。

我們的關聯公司Showa Brain Navi Vietnam Co., Ltd.將於2018年中在越南開始分銷該產品，然後擴大到其他亞洲國家。

我們在越南、泰國和印尼等東南亞國家舉辦過多次紙牌遊戲體驗活動。我們確信，東南亞國家的用戶都非常希望以他們自己的語言玩紙牌遊戲。因此，我們將在連接內容持有者和使用者方面繼續扮演重要角色，秉承我們「以Waku-Doki（怦然心動）填滿世界上的時間」的企業使命來推動娛樂內容產業的發展。

*1

“HAIKYU!! VOLLEYBALL CARD GAME!!”是以目前在SHUEISHA Inc.的“WEEKLY SHONEN JUMP”上刊載的流行漫畫“HAIKYU!!”為基礎的紙牌遊戲。我們深入參與這一紙牌遊戲產品的系統開發、插圖和產品開發。

*2

以下6個國家和2個地區

越南、泰國、印尼、香港、澳門、蒙古、緬甸、臺灣、菲律賓

(C)H. Furudate / Shueisha, “HAIKYU!!” Project, MBS

(C)TOMY

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