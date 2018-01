Nasdaq fera appel à Rimini Street pour le support de ses systèmes internes d'entreprise

Nasdaq will use Rimini Street for Support of Some of its Internal Corporate Systems (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI), fournisseur mondial de services et produits logiciels pour entreprise, et premier prestataire de service de support tiers pour les logiciels Oracle et SAP, a annoncé aujourd'hui que le Nasdaq utiliserait Rimini Street pour soutenir son système de gestion des ressources humaines.

Comme tous les clients de Rimini Street, le Nasdaq bénéficie d'un ingénieur de service principal (Primary Service Engineer, PSE) assigné, qui sert de principal point de contact pour tous les cas de support. Les PSE de Rimini Street comptent en moyenne 15 années d'expérience dans le domaine de leurs applications respectives, et tous les clients bénéficient d’un engagement de service 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an.

« Nous sommes ravis d'accueillir le Nasdaq au sein de la famille de clients à croissance rapide de Rimini Street », a déclaré Seth A. Ravin, PDG de Rimini Street. « Nous révolutionnons le marché du support de logiciels pour entreprise depuis 2005. Depuis plus de 12 ans, nous développons et délivrons un support exceptionnel pour les entreprises, qui répond aux lacunes et aux problématiques significatives identifiées par nos clients dans le modèle obsolète du fournisseur, en permettant à des organisations telles que le Nasdaq d'obtenir le support qu'elles souhaitent et dont elles ont besoin à un tarif bien plus rentable. Le fait de choisir le support de Rimini Street permet aux clients d'investir les économies significatives réalisées dans d'autres initiatives stratégiques, afin de favoriser la croissance de leurs activités. À ce jour, plus de 1 450 entreprises dans le monde entier, parmi lesquelles 85 sociétés figurant dans les classements Fortune 500 et Fortune Global 100, ont d'ores et déjà choisi Rimini Street comme partenaire de confiance et fournisseur d'assistance logicielle ».

