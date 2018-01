The Coca-Cola Company anuncia nova visão global para ajudar a criar um Mundo sem resíduos

In 2017, employees from Heartland Coca-Cola Bottling Co. joined with other volunteers in St. Louis to collect and sort 14,480 pounds of debris; 63 percent was diverted for recycling. Coca-Cola then partnered with manufacturer Phoenix Technologies to convert plastic bottles into recycled PET plastic for use in new bottles. (Photo: Business Wire)

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--The Coca-Cola Company anunciou hoje que está mudando totalmente sua forma de lidar com as embalagens, com uma meta global de ajudar a coletar e reciclar o equivalente a 100% de suas embalagens até 2030.

A meta é a peça central da nova visão de acondicionamento da empresa para um Mundo sem resíduos que a Coca-Cola pretende apoiar com um investimento plurianual que inclui o trabalho constante para tornar as embalagens 100% recicláveis. Isso começa com o entendimento de que contêineres de alimentos e bebidas são uma parte importante da vida moderna das pessoas, porém há muito mais a ser feito para reduzir o resíduo de embalagens globalmente.

“O mundo tem um problema com as embalagens, e, como todas as empresas, temos a responsabilidade de resolvê-lo”, disse James Quincey, presidente e diretor executivo da The Coca-Cola Company. “Com nossa visão Mundo sem resíduos, estamos investindo em nosso planeta e em nossas embalagens para ajudar a tornar este problema uma coisa do passado”.

A empresa está envolvendo parceiros e buscando diversos objetivos chave:

Investindo no planeta: Até 2030, para cada garrafa ou lata que a Coca-Cola vender no mundo, visamos ajudar a pegar uma de volta, para que tenha mais de uma vida. A empresa está investindo em marketing e qualificações nesse objetivo de coletar 100% para ajudar as pessoas a entenderem o quê, como e onde reciclar. Apoiaremos a coleta de embalagens por toda indústria, até mesmo garrafas e latas de outras empresas. O sistema da Coca-Cola trabalhará junto a comunidades locais, parceiros do setor, nossos clientes e consumidores para ajudar a lidar com problemas como lixo de embalagens e resíduos marinhos.

Investindo em embalagens: Para atingir este objetivo de coleta, The Coca-Cola Company continua a trabalhar para tornar todas as suas embalagens 100% recicláveis, no mundo todo. A empresa está fazendo garrafas melhores, quer através de mais conteúdo reciclado, desenvolvendo resinas à base de plantas, ou reduzindo o total de plástico em cada vasilhame. Até 2030, a Coca-Cola também visa fazer garrafas com uma média de 50% de material reciclado. O objetivo é definir um novo padrão global para embalagens de bebidas. Atualmente, a maioria das embalagens da empresa é reciclável.

Um Mundo sem resíduos é o próximo passo da empresa em seus constantes esforços pela sustentabilidade, construindo o sucesso ao repor cerca de 100% da água que usa em sua bebida final. A empresa atingiu e excedeu seu objetivo de reposição da água em 2015, cinco anos antes das expectativas. Esses esforços são parte de uma estratégia maior da empresa para crescer com consciência, ao se tornar uma empresa de bebidas total que cresce da maneira certa.

“Latas e garrafas não devem prejudicar nosso planeta, e um mundo sem resíduos é possível”, disse Quincey. “Empresas como a nossa devem ser líderes. Os consumidores em todo o mundo se preocupam com nosso planeta e querem que as empresas tomem medidas. É exatamente isso que estamos fazendo, e convidamos os outros a se juntarem a nós nessa crítica jornada”.

The Coca-Cola Company trabalhará para atingir esses objetivos com a ajuda de diversos parceiros globais: a iniciativa New Plastics Economy da Ellen MacArthur Foundation, Ocean Conservancy/Trash Free Seas Alliance e Fundo Mundial para a Natureza (The Cascading Materials Vision e Bioplastic Feedstock Alliance). A Coca-Cola também lançará esforços com novos parceiros em nível regional e local, e planeja trabalhar com clientes chave para ajudar a motivar os consumidores a reciclarem mais embalagens.

Sobre The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) é a maior empresa de bebidas totais do mundo, oferecendo 500 marcas para pessoas de mais de 200 países. Dentre nossas marcas de US$ 21 bilhões de dólares, 19 estão disponíveis nas opções de baixo teor de açúcar e sem açúcar para ajudar as pessoas do mundo todo a controlarem a adição de açúcar. Além das nossas bebidas Coca-Cola homônimas, alguns dos nomes da nossa família em todo o mundo são: Bebidas de soja AdeS, chá verde Ayataka, águas Dasani, sucos e néctares Del Valle, Fanta, café Georgia, chás e cafés Gold Peak, Honest Tea, sucos Minute Maid, bebidas energéticas Powerade, sucos Simply, smartwater, Sprite, água vitaminada e água de coco Zico. Na Coca-Cola, levamos muito a sério fazer contribuições positivas para o nosso mundo. Isso começa com a redução de açúcar nas nossas bebidas e trazendo bebidas novas e diferentes para as pessoas de todas as partes. Significa também trabalhar continuamente para reduzir nosso impacto ambiental, criar carreiras gratificantes para os nossos associados e trazer oportunidade econômica onde quer que operemos. Na verdade, junto com nossos parceiros de engarrafamento, nós empregamos mais de 700.000 pessoas em todo o mundo. Para outras informações, acesse nossa revista digital Coca-Cola Journey, em www.coca-colacompany.com e siga The Coca-Cola Company no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.

