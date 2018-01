Fiorano Conduit la Transformation Numérique de la plus Grande Banque au Rwanda, Bank of Kigali

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Fiorano Software a annoncé aujourd'hui que Bank of Kigali, la plus grande banque commerciale du Rwanda, a choisi la plateforme Fiorano pour sa transformation numérique. Le projet comprend l'intégration avec la solution bancaire de base Temenos T24 de la Banque, avec un support pour les fonctionnalités bancaires en ligne et hors ligne. Fiorano ESB (Enterprise Service Bus) et API Management (Gestion de l’interface de programmation applicative) de Fiorano forment l'épine dorsale de toutes les intégrations dans l'environnement de la Banque, permettant des canaux de paiement tels que les Services Bancaires Mobiles et Services bancaires sur Internet avec une multitude de services de prêt.

La Banque a choisi Fiorano pour remplacer son intégration point à point par une architecture évolutive centrée sur les micro-services, construite sur une l’ESB. Fiorano ESB intègre son système bancaire central Temenos avec ses systèmes de gestion de cartes et des machines ATM et permet la standardisation de ses options de paiement numérique et de paiement mobile. La passerelle de paiement commune de Fiorano facilite maintenant ces paiements.

L'importance de la technologie pour exploiter le marché d'une génération croissante du millénaire qui dépend fortement des transactions mobiles, est essentielle. La Banque fournit à tous les opérateurs mobiles une interface de programmation d'application (API) pour accorder de petits prêts aux clients. Le système de prêt Paretix de la Banque est activé avec Fiorano ESB, tandis que l’API Management de Fiorano est utilisé pour exposer ces services, qui incluent la création de compte et les demandes de prêt en toute sécurité pour les utilisateurs finaux. Les fournisseurs de services mobiles peuvent désormais se connecter sur le portail de développement de l’API Management de la Banque pour s'auto-enregistrer et localiser les clés de sécurité du service selon les besoins. Les passerelles API sécurisées de Fiorano ont permis à la banque d'automatiser un certain nombre de services, améliorant ainsi l'expérience bancaire des clients en facilitant un accès ininterrompu et sécurisé aux informations du compte, aux transferts d'argent et à d'autres services.

Bank of Kigali est l'une des banques africaines les plus dynamiques, comptant plus de 258 000 clients de détail et 26 000 clients corporatifs. La banque a remporté plusieurs prix internationaux et régionaux, dont EuroMoney, The Banker, le magazine Global Finance et EMEA Finance.

Fiorano, une société Américaine basée dans la Silicon Valley (Californie) depuis 1995, est un fournisseur fiable de Fond de Panier d'Affaires Numériques, d'Intergiciels d'Intégration d'Entreprise, de messagerie haute performance et de systèmes pair-à-pair distribués. Fiorano opère à travers son réseau mondial de bureaux et de partenaires technologiques et revendeurs à valeur ajoutée.

Des sociétés internationales comme AT & T Wireless, L'Oréal, McKesson, NASA, Rabobank, Royal Bank of Scotland, Schlumberger, US Coast Guard et Vodafone ont déployé Fiorano pour réaliser la transformation numérique, générant une productivité sans précédent.

