REGENSBURG & MÜNCHEN, Duitsland & VANCOUVER, Brits Columbia & CARLSBAD, Calif.--(BUSINESS WIRE)--E.ON, een internationaal energiebedrijf dat 32 miljoen klanten in meerdere landen bedient, heeft besloten breedband via het elektriciteitsnet te gebruiken als belangrijkste technologie binnen zijn communicatiesamenstelling voor intelligente meters voor laagspanning. E.ON heeft Corinex gekozen als systeemleverancier voor de eerste twee jaar van de installatie. De initiële implementatie behelst enkele tienduizenden signaalversterkers en kabelkopstations. Die garanderen veilige communicatie voor enkele honderdduizenden huishoudens. De aansturing van dit netwerk komt op het conto van het Corinex Grid Value, dat is gebaseerd op IBM Tivoli.

