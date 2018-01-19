K.E. Group選擇Yardi Voyager

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--曼谷房地產開發商K.E. Group將利用雲端物業管理和會計平臺Yardi Voyager®管理其高級市場住宅和商業專案。

另一款新產品Yardi Leasing Manager可支援手機即時存取潛在客戶、承租人和物業資訊，縮短K.E. Group的租賃週期。

K.E. Group執行長Kaveepan Eiamsakulrat表示：「我們選擇Voyager，因為它是用戶友好型的端到端解決方案，可幫助我們透過單一平臺執行一系列內部操作和客戶服務。Voyager可提高會計、承租人租約管理和客戶關係管理的效率，而我們之前的系統無法做到。」

Yardi國際業務副總裁Neal Gemassmer表示：「K.E. Group現已部署動態報告和分析工具，可幫助公司維護其在泰國商業和住宅房地產開發業界的領袖地位。」

查看客戶感言，瞭解Yardi Voyager的優勢。

關於K.E. Group

K. E. Group被廣泛認為是泰國最著名的豪華房地產開發商，主要致力於開發獨特、創新、優質的住宅和商業專案。如需瞭解更多資訊，請造訪kegroup.co.th。

關於Yardi

Yardi®為各種類型和規模的房地產公司開發業界領先的投資和物業管理軟體，並提供相關支援。公司成立於1984年，總部位於加州聖塔芭芭拉，並透過亞洲、澳洲、中東、歐洲和北美的辦事處為全球客戶提供服務。欲瞭解更多資訊，請造訪yardi.com/asia/。

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