K.E. Group选择Yardi Voyager

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--曼谷房地产开发商K.E. Group将通过基于云的物业管理和会计平台Yardi Voyager®管理其高端市场住宅和商业项目。

另一款新产品Yardi Leasing Manager可支持手机实时访问潜在客户、承租人和物业信息，缩短K.E. Group的租赁周期。

K.E. Group首席执行官Kaveepan Eiamsakulrat表示：“我们选择Voyager，因为它是用户友好的端对端解决方案，可帮助我们通过单一平台执行一系列内部操作和客户服务。Voyager可提高会计、承租人租约管理和客户关系管理的效率，而我们之前的系统无法做到。”

Yardi国际业务副总裁Neal Gemassmer表示：“K.E. Group现已部署动态报告和分析工具，可帮助公司维护其作为泰国商业和住宅房地产开发行业领袖的地位。”

查看客户感言，了解Yardi Voyager的优势。

关于K.E. Group

K. E. Group被广泛认为是泰国最著名的豪华房地产项目开发商，主要致力于开发独特、创新、优质的住宅和商业项目。如需了解更多信息，请访问kegroup.co.th。

关于Yardi

Yardi®为各种类型和规模的房地产公司开发业界领先的投资和物业管理软件，并提供相关支持。公司成立于1984年，总部位于加州圣芭芭拉，并通过亚洲、澳大利亚、中东、欧洲和北美的办事处为全球客户提供服务。欲了解更多信息，请访问yardi.com/asia/。

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