TEMPE, Ariz., & HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Limelight Networks, Inc. (Nasdaq: LLNW), een wereldleider op het gebied van levering van digitale content, en Tencent Cloud hebben een overeenkomst aangekondigd die de toegang tot de services van de bedrijven vergroot. Zoals vastgelegd in de overeenkomst biedt Limelight zijn klanten Content Delivery Network (CDN) -diensten aan in China via Tencent Cloud. Tencent Cloud biedt CDN-services van Limelight aan Tencent Cloud-klanten in Noord-Amerika en andere internationale markten.

Tencent Cloud is een veilige, betrouwbare en krachtige openbare cloudserviceprovider die de mogelijkheden van Tencent op het gebied van infrastructuuropbouw integreert met de voordelen van een massive-user platform en ecosysteem.

