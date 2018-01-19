Limelight Networks和騰訊雲將攜手提供順暢的全球內容傳遞服務

亞利桑那州坦佩和香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的數位內容傳遞商Limelight Networks, Inc. (Nasdaq: LLNW)近日和騰訊雲宣布雙方達成了一項協議，以擴大對彼此公司服務的使用。根據協議條款，Limelight將透過騰訊雲為其客戶提供在中國的內容傳遞網路(CDN)服務。而騰訊雲將透過Limelight為北美和其他全球市場的騰訊雲客戶提供CDN服務。

騰訊雲是一個安全、可靠和高效能的公有雲服務提供者，它整合了騰訊的基礎架構建置能力與大規模使用者平臺和生態系統所具備的優勢。

騰訊雲國際副總裁Carlos Morell表示：「與Limelight合作是騰訊雲擴展其服務和能力以滿足快速成長的全球高效能雲服務需求的最佳範例之一。與此同時，對於那些希望能在中國展開營運的全球企業以及希望走向全球的中國企業來說，騰訊雲使其能夠輕鬆實現和增強業務營運，並將現有的IT基礎架構擴展到一個更強大、更可靠、更智慧的平臺。」

騰訊雲為遊戲、視訊、直播和金融公司等需要先進基礎架構和彈性環境的組織提供了全球雲存取支援和海量服務。

Limelight的業務已遍佈全球，其集私人基礎架構、先進軟體和專家服務與一體的獨特組合遠超其他CDN服務商。Limelight和騰訊的攜手合作，為全球客戶提供了順暢解決方案，以滿足他們想要在世界各地傳遞內容的需求。

Limelight Networks策略計畫副總裁Ersin Galioglu表示：「Limelight是全球最大的內容傳遞網路服務商之一，這項協議的簽訂將進一步擴大我們在中國的影響力。我們全球私人網路的品質、頻寬、覆蓋範圍和安全性為世界各地的受眾提供了高品質的數位體驗。而中國正在以加速的步伐實現數位化的普及，這就為全球企業進入中國市場和中國企業接觸全球消費者都提供了一個獨特的機會。Limelight和騰訊將一起有效利用這一機會。這次的合作為那些希望並需要從任何地方向任何人以毫秒速度傳遞數位內容的全球企業帶來了獨特的技術和能力。」

關於騰訊

騰訊致力於利用科技豐富網路用戶的生活。騰訊的社群產品微信和QQ將其使用者與豐富的數位內容目錄連結起來，包括遊戲、視訊、音樂和電子書。其專有的受眾定向技術幫助廣告客戶接觸到中國數億消費者。騰訊的基礎架構服務，包括支付、安全、雲端運算和人工智慧，不僅創造了差異化的產品，還有效支援了其合作夥伴的業務成長。騰訊在人才和創新方面進行了大量投資，使公司能夠緊跟網路發展的步伐。

騰訊於1998年在中國深圳成立。騰訊股票(00700.hk)在香港交易所的主機板進行交易。

關於 Limelight

Limelight Networks Inc. (NASDAQ:LLNW)是全球領先的數位內容傳遞商，可讓客戶透過任意設備安全地管理並在全球傳遞數位內容，從而更好地吸引線上受眾。該公司的 Limelight Orchestrate平臺包括搭載功能和服務整合式套件的全球性基礎架構，旨在幫助您滿足所有的內容傳遞需求。Orchestrate平臺能夠因應您最重要的內容傳遞挑戰，因此您可以在任何地方繼續提供非凡的數位體驗。更多資訊，請造訪www.limelight.com，還可查看企業部落格，在Twitter、Facebook和LinkedIn上掌握我們的最新動態。

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