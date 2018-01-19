Limelight Networks和腾讯云将携手提供无缝的全球内容分发服务

亚利桑那州坦佩和香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的数字内容分发商Limelight Networks, Inc. (Nasdaq: LLNW)近日和腾讯云宣布双方达成了一项协议，以扩大对彼此公司服务的使用。根据协议条款，Limelight将通过腾讯云为其客户提供在中国的内容分发网络(CDN)服务。而腾讯云将通过Limelight为北美和其他全球市场的腾讯云客户提供CDN服务。

腾讯云是一个安全、可靠和高性能的公共云服务提供商，它整合了腾讯的基础设施建设能力与大规模用户平台和生态系统所具备的优势。

腾讯云国际副总裁Carlos Morell表示：“与Limelight合作是腾讯云扩展其服务和能力以满足快速增长的全球高性能云服务需求的最佳例证之一。与此同时，对于那些希望能在中国开展运营的全球企业以及希望走向全球的中国企业来说，腾讯云使其能够轻松实现和增强业务运营，并将现有的IT基础架构扩展到一个更强大、更可靠、更智能的平台。”

腾讯云为游戏、视频、直播和金融公司等需要先进基础设施和弹性环境的组织提供了全球云访问支持和海量服务。

Limelight的业务已遍布全球，其集私人基础设施、先进软件和专家服务于一体的独特组合远超其他CDN服务商。Limelight和腾讯的强强联合，为全球客户提供了无缝解决方案，以满足他们想要在世界各地分发内容的需求。

Limelight Networks战略计划副总裁Ersin Galioglu表示：“Limelight是全球最大的内容分发网络服务商之一，这一协议的签订将进一步扩大我们在中国的影响力。我们全球私人网络的质量、带宽、覆盖范围和安全性给世界各地的受众提供了高品质的数字体验。而中国正在以加速的步伐实现数字化的普及，这就给全球企业进入中国市场和中国企业接触全球消费者都提供了一个独特的机遇。Limelight和腾讯将一起有效利用这一机遇。这次的合作为那些希望并需要从任何地方向任何人以毫秒速度分发数字内容的全球企业带来了独特的技术和能力。”

关于腾讯

腾讯致力于利用科技丰富互联网用户的生活。腾讯的社交产品微信和QQ将其用户与丰富的数字内容目录联系起来，包括游戏、视频、音乐和电子书。其专有的受众定向技术帮助广告客户接触到中国数亿消费者。腾讯的基础设施服务，包括支付、安全、云计算和人工智能，不仅创造了差异化的产品，还有效支持了其合作伙伴的业务增长。腾讯在人才和创新方面进行了大量投资，使公司能够紧跟互联网发展的步伐。

腾讯于1998年在中国深圳成立。腾讯股票(00700.hk)在香港交易所的主板进行交易。

关于 Limelight

Limelight Networks Inc. (NASDAQ:LLNW)是全球领先的数字内容分发商，可让客户通过任意设备安全地管理并在全球分发数字内容，从而更好地吸引在线受众。该公司的 Limelight Orchestrate平台包括搭载功能和服务综合套件的全球性基础设施，旨在帮助您满足所有的内容分发需求。Orchestrate平台能够应对您的最重要的内容分发挑战，因此您可以在任何地方继续提供非凡的数字体验。更多信息，请访问www.limelight.com，还可查看企业博客，在Twitter、Facebook和LinkedIn上关注我们。

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