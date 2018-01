E.ON choisit la technologie de courant porteur en ligne haut débit de Corinex pour le déploiement de ses compteurs connectés

REGENSBURG & MUNICH, Allemagne & VANCOUVER, Colombie-Britannique & CARLSBAD, Californie--(BUSINESS WIRE)--E.ON, une société internationale spécialisée dans l'énergie au service de 32 millions de clients dans divers pays, a décidé d'utiliser le courant porteur en ligne (CPL) haut débit comme technologie centrale dans son mix de communication, au sein de l'infrastructure communicationnelle des compteurs connectés, sur la partie à faible intensité de son réseau. E.ON a choisi Corinex comme fournisseur de solution pour les deux premières années du déploiement. Le déploiement initial portera sur plusieurs dizaines de milliers de répéteurs et de têtes de ligne fournissant une communication sécurisée pour quelques deux cent mille foyers. La solution Corinex Grid Value basée sur la plateforme IBM Tivoli assurera la gestion du réseau.

"Après de nombreux essais pratiques, nous avons trouvé que la technologie de courant porteur en ligne haut débit de Corinex répond à nos exigences pour le déploiement de masse de nos services de compteurs connectés. Nous sommes convaincus que le CPL convient parfaitement pour satisfaire les besoins de plusieurs autres services publics. C'est pour cette raison qu'E.ON souhaite soutenir la normalisation industrielle du CPL afin de créer un vaste écosystème de fournisseurs de composants et de systèmes", déclare Elmar Peine, responsable de l'infrastructure des télécommunications chez E.ON en Allemagne.

"Nous sommes ravis de faire partie de la stratégie technologique d'E.ON, pour répondre aux attentes du très développé marché énergétique allemand, en ouvrant la voie aux énergies renouvelables, aux exigences de sécurité les plus rigoureuses et à la gestion sophistiquée des charges pour chaque foyer. Tout en consolidant son leadership dans le secteur CPL, Corinex s'engage également à proposer la technologie G.hn aux services publics", souligne Peter Sobotka, CEO de Corinex.

"IBM est heureux de voir que son produit IBM Tivoli/Netcool a été choisi pour gérer le réseau CPL. L'ampleur de ce projet, et le fait qu'il sera déployé sur un réseau à haute performance, en fait l'un des projets phares du secteur et l'exemple parfait d'un véritable déploiement haut débit pour l'IdO et les capacités technologiques d'IBM", poursuit Frank Schwammberger, cadre de l'industrie chez IBM.

"L'industrie énergétique est confrontée à de nouveaux défis, posés par l'importance croissante de la décentralisation de la production et du stockage énergétique, l'adoption en masse des véhicules électriques, et une transition vers des sources d'énergies renouvelables. Ces défis créent de la demande pour des solutions haut débit s'appuyant sur les puces de communication CPL de MaxLinear pour ouvrir les portes à une nouvelle génération de services énergétiques en temps réel", conclut Chano Gómez, directeur principal du marketing chez MaxLinear, G.hn. "Nous sommes fiers de fournir un des principaux composants en silicium pour la solution de Corinex déployée par E.ON."

À propos d'E.ON

E.ON est une société énergétique internationale détenue par des investisseurs, se concentrant exclusivement sur les réseaux d'énergie, les solutions client et les énergies renouvelables. Durant l'exercice 2016, plus de 40 000 employés, répartis dans 90 pays, ont généré des ventes totalisant approximativement 42 milliards de dollars. Environ 33 millions de clients achètent du gaz et de l'électricité à E.ON. Au sein du segment mondial des énergies renouvelables, E.ON fait figure de chef de file. La société a déjà investi plus de 11 milliards de dollars et exploite une capacité de près de 5,4 gigawatts d'énergies renouvelables.

À propos de Corinex

Corinex Communications Corp. développe, fabrique et déploie des solutions complexes destinées aux projets d'infrastructure de compteurs et de réseaux connectés, avec un focus sur le haut débit par courant porteur. Les solutions Corinex optimisent l'efficience opérationnelle du réseau ainsi que la sécurité, et elles intègrent les énergies renouvelables et les VE sur la portion à basse intensité du réseau. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.corinex.com.

À propos de MaxLinear, Inc.

MaxLinear, Inc. (NYSE:MXL), est un leader des fréquences radio (FR), circuits intégrés analogiques et à signal mixte pour la maison connectée, infrastructures câblées et sans fil, et applications industrielles et multi-marché. La société MaxLinear est basée à Carlsbad, en Californie. Pour en savoir plus, visitez www.maxlinear.com.

MxL et le logo MaxLinear sont des marques commerciales de MaxLinear, Inc. Toute autre marque commerciale mentionnée dans le présent communiqué est la propriété de son détenteur respectif.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.