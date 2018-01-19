PSE將為埃克森美孚提供先進製程塑模軟體

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--先進製程塑模(APM)公司Process Systems Enterprise Inc. (PSE)今天宣佈，該公司已簽署一份協議，將為埃克森美孚提供其業界領先的gPROMS方程式導向（equation-oriented）塑模技術。協定內容還包括先進自動化和控制應用的共同開發，作為PSE的gPROMS卓越營運解決方案的一部分。

PSE與埃克森美孚在細部工程設計、模擬工具和專家諮詢服務方面有長期合作關係，新協議則進一步強化雙方的關係。

PSE執行長Costas Pantelides表示：「我們很高興埃克森美孚選擇PSE的APM軟體和解決方案。獲選成為他們創新自動化解決方案的技術合作夥伴，我們期待幫助埃克森美孚從我們的技術中獲得最大效益。」

PSE的gPROMS是方程式導向的統一製程塑模環境，適用於從複雜的催化反應和分離，到廢水處理和公用事業在內的所有工廠應用。它具有業界領先的數學最佳化和全域系統分析能力，再加上高保真製程模型，使企業能夠加速創新，改善流程設計和運作，以及系統化管理技術風險。gPROMS卓越營運解決方案充分利用在高保真製程模型方面的投資，將這些功能部署到先進的線上應用軟體中，以監控製程工廠並促使其最佳化。

關於PSE

PSE (www.psenterprise.com)是製程產業先進製程塑模軟體、服務和解決方案的全球領先供應商。企業運用先進的製程模型，快速有效地探索製程決策空間，以減少不確定性，做出更好、更快、更安全的設計和經營決策。

PSE的方程式導向（equation-oriented）平臺gPROMS®產品包括用於改善流體製程設計和操作的gPROMS ProcessBuilder®流程模擬和自訂塑模環境，以及用於運行監控、最佳化和規劃，以高保真模型為基礎的gPROMS卓越營運解決方案(gOES)。

PSE致力於定義和開發能夠支援產業數位化策略的下一代製程塑模軟體和工作流程，並推動它們的應用。PSE工具的獨特優勢在於結合高保真模型、強大的數學最佳化和全域系統分析能力，以及用於快速、穩健地解決複雜問題的高性能、方程式導向（equation-oriented）架構。

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