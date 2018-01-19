PSE将为埃克森美孚提供高级过程建模软件

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--高级过程建模(APM)公司Process Systems Enterprise Inc. (PSE)今天宣布，该公司已签署了一份协议，为埃克森美孚提供其行业领先的gPROMS基于联立方程法（equation-oriented）的建模技术。协议内容还包括高级自动化和控制应用的共同开发，作为PSE的gPROMS卓越运营解决方案的组成部分。

PSE与埃克森美孚在详细工程设计、仿真工具和专家咨询服务方面有着长期的合作，新协议将进一步强化双方的合作关系。

PSE首席执行官Costas Pantelides表示：“我们很高兴埃克森美孚选择了PSE的APM软件和解决方案。获选成为他们创新自动化解决方案的技术合作伙伴，我们期待着帮助埃克森美孚从我们的技术中获得最大效益。”

PSE的gPROMS是一种基于联立方程法的统一建模环境，适用于从复杂的催化反应和分离到废水处理和公用事业在内的所有工厂应用。它具有业界领先的数学优化和全域系统分析能力，再加上高保真过程模型，使企业能够加速创新，优化流程设计和运营，以及系统化管理技术风险。gPROMS卓越运营解决方案充分利用在高保真过程模型方面的投资，将这些功能部署到高级在线应用中以实现对制程工厂的监控和优化。

关于PSE

PSE (www.psenterprise.com)是过程行业高级过程建模软件、服务和解决方案的全球领先供应商。许多公司都在运用先进的过程模型，快速有效地探索过程决策空间，以减少不确定性，做出更好、更快、更安全的设计和运营决策。

PSE基于联立方程法（equation-oriented）的gPROMS®产品包括用于优化流体过程设计和操作的gPROMS ProcessBuilder®过程模拟和自定义建模环境，以及用于运行监控、优化和规划的基于高保真模型的gPROMS卓越运营解决方案(gOES)。

PSE致力于定义和开发能够支持行业数字化战略的下一代过程建模软件和工作流程，和推动它们的应用。PSE工具的独特优势在于高保真模型、强大的数学优化和全局系统分析功能的组合，以及用于快速、稳健地解决复杂问题的高性能基于联立方程法（equation-oriented）的框架。

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