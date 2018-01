The Coca-Cola Company annonce une nouvelle vision globale pour aider à créer un Monde Sans Déchets

In 2017, employees from Heartland Coca-Cola Bottling Co. joined with other volunteers in St. Louis to collect and sort 14,480 pounds of debris; 63 percent was diverted for recycling. Coca-Cola then partnered with manufacturer Phoenix Technologies to convert plastic bottles into recycled PET plastic for use in new bottles. (Photo: Business Wire)

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--The Coca-Cola Company a annoncé aujourd’hui qu’elle était en train de remodeler fondamentalement son approche de l’emballage, et que son objectif mondial était de collecter et de recycler l’équivalent de 100 % de ses emballages d’ici 2030.

Cet objectif constitue la pièce maîtresse de la nouvelle vision de l’emballage, de la Société, pour un Monde sans déchets (World Without Waste), que le système Coca-Cola entend soutenir au moyen d’un investissement pluriannuel et d’un travail continu pour rendre les emballages 100 % recyclables. En premier lieu, il est important de comprendre que les récipients utilisés pour les aliments et les boissons représentent une partie importante de la vie moderne des consommateurs, mais qu’il y a encore beaucoup à faire pour réduire les déchets d’emballage à l’échelle mondiale.

« Le monde connaît un problème d’emballage et, comme toutes les entreprises, nous avons la responsabilité d’aider à le résoudre », a déclaré James Quincey, président et chef de la direction de The Coca-Cola Company. « En nous appuyant sur cette vision ’World Without Waste’, nous investissons dans notre planète et dans nos emballages pour aider à ce que ce problème ne soit plus qu’un lointain souvenir. »

La Société et ses partenaires d’embouteillage poursuivent plusieurs objectifs clés :

Investir dans la planète : D’ici 2030, pour chaque bouteille ou canette vendue dans le monde par le système Coca-Cola, nous avons l’intention de vous aider à en récupérer une pour que celle-ci ait plus d’une vie. La Société met en œuvre actuellement les ressources en marketing et en compétences qui sous-tendent cet objectif de collecte à 100 % pour aider les consommateurs à comprendre ce qu’il est possible de recycler, comment et où. Nous allons soutenir la collecte d’emballages au sein de l’industrie, y compris celle des bouteilles et canettes d’autres entreprises. Le système Coca-Cola va travailler avec les communautés locales, ses partenaires de l’industrie, ses clients et les consommateurs pour aider à résoudre des problèmes tels que les déchets d’emballage et les débris marins.

Investir dans l'emballage : En vue d'atteindre son objectif de collecte, The Coca-Cola Company poursuit ses efforts pour que tous ses emballages soient 100 % recyclables partout dans le monde. La société est en train de fabriquer des bouteilles plus performantes, que ce soit en utilisant davantage de matières recyclées, en développant des résines à base de plantes, ou en réduisant la quantité de plastique contenu dans chaque récipient. D'ici 2030, le système Coca-Cola vise également à fabriquer des bouteilles contenant en moyenne 50 % de matières recyclées. L'objectif est de définir une nouvelle norme mondiale pour les emballages de boissons. Actuellement, la majorité des emballages de la Société sont recyclables.

World Without Waste représente la prochaine étape des efforts continus de développement durable de la Société, s’appuyant sur son succès déjà obtenu avec la reconstitution de 100 % de l’approvisionnement en eau qu’elle utilise pour ses boissons se retrouvant sur le marché. La Société a atteint et dépassé son objectif de reconstitution de 100 % de l’approvisionnement en eau en 2015, soit cinq ans plus tôt que prévu. Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de la stratégie plus vaste de la Société, qui consiste à croître en toute conscience, en devenant une entreprise de boissons qui évolue dans le bon sens.

« Les bouteilles et les canettes ne devraient pas nuire à notre planète, et un monde sans déchets est possible », a poursuivi M. Quincey. « Les entreprises comme la nôtre doivent être des leaders. Les consommateurs du monde entier se soucient de notre planète, et ils attendent des actions de la part des entreprises. C’est exactement ce que nous allons faire, et nous invitons les autres à nous rejoindre dans ce parcours essentiel. »

Pour atteindre ces objectifs, The Coca-Cola Company va travailler aux côtés de plusieurs partenaires mondiaux : l’initiative New Plastics Economy de l’Ellen MacArthur Foundation, l’alliance The Ocean Conservancy/Trash Free Seas, et le World Wildlife Fund (la Cascading Materials Vision, et la Bioplastic Feedstock Alliance). Coca-Cola va également lancer des efforts avec de nouveaux partenaires au niveau régional et local, et prévoit de travailler avec ses principaux clients afin d’inciter les consommateurs à recycler davantage d’emballages.

