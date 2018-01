REGENSBURG e MONACO, Germania e VANCOUVER, British Columbia e CARLSBAD, California--(BUSINESS WIRE)--E. ON, una società internazionale operante nel settore dell’energia e che serve 32 milioni di clienti in vari Paesi, ha deciso di utilizzare la tecnologia della larga banda attraverso le linee elettriche come quella essenziale per il suo mix di soluzioni di comunicazione, nell’infrastruttura per la trasmissione dati dei contatori intelligenti per la parte a bassa tensione della sua rete elettrica. E. ON ha scelto Corinex come fornitore della soluzione per i primi due anni dell’implementazione, che prevede varie decine di migliaia di ripetitori e stazioni centrali di emissione e ricezione dei segnali (head-end) per un paio di centinaia di migliaia di abitazioni private. La rete di trasmissione dati sarà gestita da un team dedicato Corinex Grid Value che si avvarrà della piattaforma IBM Tivoli.

