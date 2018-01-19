橫河電機：KBC簽訂關於整合中國山東省煉油廠的顧問協議

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--橫河電機(TOKYO: 6841)宣布，其子公司KBC Advanced Technologies已與中能源工程集團北方有限公司(China Energy Engineering North Co., Ltd.)簽訂了一項對中國山東省六家煉油廠進行業務整合的顧問協議。這些煉油廠正被收購，並將由國有企業中國能源工程集團有限公司(SINOMEC)和SINOMEC集團旗下的中能源工程集團北方有限公司經營。

山東省有許多小型煉油廠。為了提高效率和充分滿足市場需求，SINOMEC決定對位於廣饒縣的這六家煉油廠進行設備升級和營運整合。KBC將提供顧問服務以協助SINOMEC實現這些目標。

KBC提供的顧問服務如下：

1. 推動整合研究，確定旨在實現收益和利潤最大化的協同效應。

2. 驗證一項對生產進行擴張及多元化的計畫。

KBC提供軟體和顧問服務，幫助提高石油和天然氣上游（探勘和生產）和下游（煉油）行業的效率和獲利能力。公司的服務受到世界各地客戶的高度好評。

KBC贏得此項合約的原因在於公司對於石油產業的豐富知識和橫河電機在中國的優異業績記錄。橫河電機將透過引進高度可靠的控制系統、產品和其他先進的解決方案，幫助該客戶實現獲利、確保安全和保護環境。

關於橫河電機

橫河電機集團擁有113家下屬公司，遍佈60個國家。公司成立於1915年，其市值達到35億美元，致力於推動最先進的研究和創新。橫河電機積極參與工業自動化和控制(IA)、測試和測量，以及航空和其他產業領域。IA部門在廣泛行業中扮演著極為重要的作用，這些行業包括石油、化學品、天然氣、電力、鋼鐵、製漿造紙、製藥和食品。針對這一領域，橫河電機提供各類高度可靠的產品，並與子公司KBC Advanced Technologies一道提供優質的解決方案和服務，從而幫助各大企業實現其利潤的最大化。如需公司詳情，請造訪www.yokogawa.com。

關於KBC

KBC是橫河電機公司旗下獨資子公司。KBC是過程工業的知名科技顧問公司，致力於為客戶創造和維持價值，透過以工程模擬和分析為基礎的卓越技術和商業能力，高效率地將其策略轉化為成果。之後，KBC透過實施致勝的運行模式和最佳實務來保持業績，這些模式和實務由雲端、製造執行系統(MES)和自動化技術提供支援。如需詳情，請造訪www.kbcat.com

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