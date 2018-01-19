横河电机：KBC签订关于整合中国山东省炼油厂的咨询协议

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--横河电机(TOKYO: 6841)宣布，其子公司KBC Advanced Technologies和中能源工程集团北方有限公司(China Energy Engineering North Co., Ltd.)签订了一项对中国山东省六家炼油厂进行业务整合的咨询协议。这些炼油厂正被收购，并将由国有企业中国能源工程集团有限公司(SINOMEC)和SINOMEC集团旗下的中能源工程集团北方有限公司运营。

山东省有许多小型炼油厂。为了提高效率和更好地满足市场需求，SINOMEC决定对位于广饶县的这六家炼油厂进行设备升级和运营整合。KBC将提供咨询服务以协助SINOMEC实现这些目标。

KBC提供的咨询服务如下：

1. 六家炼油企业整合的产量和效益最大化可行性方案研究

2. 下游石化业务的扩展方案研究。

KBC是一家为石油和天然气上游（勘探和生产）和下游（炼油）行业提供运行效率优化和企业效益优化的的咨询企业。公司的服务受到世界各地客户的高度好评。

KBC赢得此项合同的原因在于公司对于石油行业的丰富经验和横河电机在中国多年的优异业绩和良好口碑。横河电机将通过引入高度可靠的控制系统、产品和其他先进的解决方案，帮助该客户实现盈利、确保安全和保护环境。

关于横河电机

横河电机集团拥有113家下属公司，遍布60个国家。公司成立于1915年，其市值达到35亿美元，致力于开展最先进的研究和创新。横河电机积极参与工业自动化和控制(IA)、测试和测量，以及航空和其他行业部门。IA部门在广泛行业中扮演着至关重要的作用，这些行业包括石油、化学品、天然气、电力、钢铁、制浆造纸、制药和食品。针对这一领域，横河电机提供各类高度可靠的产品，并与子公司KBC Advanced Technologies一道提供优质的解决方案和服务，从而帮助各大企业实现其利润的最大化。垂询公司详情，请访问www.yokogawa.com。

关于KBC

KBC是横河电机公司旗下全资子公司。KBC是过程工业的知名科技咨询公司，致力于为客户创造和维持价值，通过以工程模拟和分析为基础的卓越技术和商业能力，高效地将其策略转化为成果。之后，KBC通过实施致胜的运行模式和最佳实践来保持业绩，这些模式和实践由云、制造执行系统(MES)和自动化技术提供支持。垂询详情，请访问www.kbcat.com

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