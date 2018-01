Almundo wählt NEORIS als strategischen Partner für digitales Transformationsprojekt

BUENOS AIRES, Argentinien und MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Almundo, eine in Argentinien ansässige Aggregatorwebsite für Reisekosten mit Präsenz in Brasilien, Kolumbien und Mexiko, hat eine Vereinbarung mit NEORIS, einem Unternehmen für digitale Beratungsdienste, bekanntgegeben, um dessen digitales Transformationsprojekt zu betreuen.

NEORIS wurde als strategischer Partner ausgewählt, um Almundo bei der Implementierung von SAP (S/4HANA) für die gesamte Region zu unterstützen, beginnend mit dessen Zweigstelle in Brasilien, die Anfang 2018 den Betrieb aufnehmen wird, gefolgt von der Implementierung in den anderen Ländern, in denen es eine Präsenz unterhält.

SAP S/4HANA ist eine Echtzeit-Unternehmensressourcen-Management-Suite für digitale Geschäfte. Sie ist auf einer fortschrittlichen In-Memory-Plattform aufgebaut, SAP HANA, und bietet ein personalisiertes, verbrauchergerechtes Nutzererlebnis mit SAP Fiori. In der Cloud oder On-Premises einsetzbar, kann SAP S/4HANA sofortigen Wert über alle Geschäftsfelder hinweg fördern – unabhängig von Branche oder Geschäftsgröße

„Wir sind begeistert über dieses neue Unterfangen und sehr zufrieden einen vertrauenswürdigen Partner wie NEORIS für unseren digitalen Transformationsprozess gewählt zu haben“, sagte Paco Vives CFO von Almundo.

„Zweifellos ist unser Projekt mit Almundo eines der bisher größten in der Region und ergänzt unser ständig wachsendes Portfolio um einen wichtigen Kunden. Wir möchten dem Team, das diese Partnerschaft ermöglicht hat, danken und ihm unsere Anerkennung aussprechen“, kommentierte Fernanda Alvarez, Business Director von NEORIS.

Über Almundo:

Omni-Kanal-Reiseunternehmen mit Präsenzen in Argentinien, Mexiko, Kolumbien und Brasilien. Es bietet Dienste über seinen Onlinekanal, die mehr als 70 Zweigstellen mit persönlicher Ansprache und sein Contact Center mit den besten Finanzierungs- und differenzierten Diensten, einschließlich seinem Vorteilsclub an.

Die IBEROSTAR Group, eine spanische Hotelkette von Weltrang in der Tourismusindustrie, ist der Hauptaktionär von Almundo.

Über NEORIS:

NEORIS ist ein führendes, globales Beratungsunternehmen, das die Erschließung von Unternehmenspotenzial unterstützt und digitale Innovation vorantreibt. NEORIS kultiviert das Wissen von Technologie, Menschen und Design, um die wichtige Brücke zur Verbindung von älterer Technologie mit neuen digitalen Lösungen mithilfe einer holistischen, skalierbaren und nachhaltigen kundenorientierten Transformation zu schaffen. NEORIS ist in Miami, Florida, ansässig und verfügt über ein Netzwerk von globalen Lieferzentren, Designstudios und Betrieben in den USA, Europa, Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Asien.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.neoris.com/usa/home/, auf Facebook oder Twitter @NEORIS.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.