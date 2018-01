LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Process Systems Enterprise Inc. (PSE), het Advanced Process Modeling (APM) -bedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het een bedrijfsovereenkomst heeft getekend waardoor zijn toonaangevende gPROMS-vergelijkingsgerichte modelleringstechnologie overal in ExxonMobil toegankelijk is. De overeenkomst voorziet ook in de gezamenlijke ontwikkeling van geavanceerde automatiserings- en besturingsapplicaties als onderdeel van PSE’s gPROMS Operational Excellence Solutions.

De nieuwe overeenkomst vormt een welkome aanvulling op de langdurige relatie tussen ExxonMobil en PSE voor gedetailleerde technische ontwerp- en simulatietools en deskundige adviesdiensten.

