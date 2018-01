SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Een gelieerde onderneming van MCAP Global Finance (VK) LLP (“MCAP”) heeft de acquisitie afgerond van een portefeuille van zes winkelcentra in Spanje en Italië, in totaal 90.000 m² (de “Bronzen Portfolio”). De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Voorheen eigendom van het Pradera European Retail Fund 2 (het “Fonds”), beheerd door Pradera, omvat de Bronze Portfolio Formia: Itaca Shopping Center, een winkelcentrum van 23.000 m² volledig verhuurd en verankerd door een Panorama hypermarkt, gelegen op ongeveer 90 km ten noordwesten van Napels, en Viterbo: Tuscia Shopping Center, een winkelcentrum van 17.000 m² volledig verhuurd en vastgelegd door Coop, de grootste supermarktketen van Italië, op circa 80 km ten noordwesten van Rome.

