PSE stellt Advanced Process Modeling Software für ExxonMobil bereit

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Process Systems Enterprise Inc (PSE), Unternehmen für Advanced Process Modeling (APM), hat eine Unternehmensvereinbarung über die Bereitstellung seiner branchenführenden gleichungsorientierten Modellierungstechnologie gPROMS für ExxonMobil unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht zudem die gemeinsame Entwicklung von modernen Automatisierungs- und Steuerungsanwendungen als Teil der gPROMS Operational Excellence Solutions von PSE vor.

Die neue Vereinbarung erweitert die langjährige Beziehung von ExxonMobil mit PSE im Bereich der detaillierten Konstruktions- und Simulationswerkzeuge sowie der fachkundigen Beratungsserviceleistungen.

„Es ist uns eine Freude, dass ExxonMobil PSE mit der Bereitstellung von APM-Software und -Lösungen beauftragt hat“, sagte Costas Pantelides, CEO von PSE. „Wir sind als Technologiepartner für innovative Automatisierungslösungen ausgewählt worden und freuen uns darauf, dem Unternehmen dabei zu helfen, den größtmöglichen Nutzen aus unserer Technologie zu ziehen.“

Die Lösung gPROMS von PSE ist eine einheitliche, gleichungsorientierte Prozessmodellierungsumgebung für Anwendungen in der gesamten Anlage, von der komplexen katalytischen Reaktion und Trennung bis hin zur Abwasserbehandlung von Versorgungsunternehmen. Sie verfügt über branchenführende mathematische Optimierungs- und globale Systemanalysefähigkeiten, die es Unternehmen in Verbindung mit äußerst präzisen Prozessmodellen ermöglichen, Innovationen zu beschleunigen, Prozessdesign und -betrieb zu optimieren und Technologierisiken systematisch zu bewältigen. gPROMS Operational Excellence Solutions setzen die in äußerst präzise Prozessmodelle getätigten Investitionen nutzbringend in hochentwickelten Online-Anwendungen zur Überwachung und Optimierung von Prozessanlagen ein.

Über PSE

PSE (www.psenterprise.com) ist der weltweit führende Anbieter von Software, Services und Lösungen im Bereich Advanced Process Modeling für die Prozessindustrie. Unternehmen wenden moderne Prozessmodelle zur raschen und effektiven Ergründung des Entscheidungsraums für Prozesse ein, um so Unsicherheit abzubauen und bessere, schnellere und sicherere Design- und Betriebsentscheidungen zu treffen.

Zu den Produkten der gleichungsorientierten Plattform gPROMS® von PSE gehören gPROMS ProcessBuilder®, die Flowsheeting- und benutzerdefinierte Modellierungsumgebung zur Optimierung der Gestaltung und des Betriebs von Fluidprozessen, sowie die gPROMS Operational Excellence Solutions (gOES) für die operative Überwachung, Optimierung und Planung auf der Grundlage von hochpräzisen Modellen.

PSE hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verbreitung von Prozessmodellierungssoftware und Workflows der nächsten Generation zur Unterstützung der Digitalisierungsstrategien der Industrie zu gestalten, zu entwickeln und voranzutreiben. Die einmaligen Vorteile der PSE-Werkzeuge liegen in der Kombination von hochpräzisen Modellen, leistungsstarken mathematischen Optimierungs- und globalen Systemanalysefunktionen und einem leistungsfähigen, gleichungsorientierten Rahmenwerk zur schnellen und robusten Lösung komplexer Probleme.

