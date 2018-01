PSE fournira un logiciel de modélisation avancée des processus à ExxonMobil

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Process Systems Enterprise Inc. (PSE), la société spécialisée dans la modélisation avancée des processus, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord d'entreprise d'après lequel sa technologie de modélisation équationnelle gPROMS sera accessible à l'ensemble d'ExxonMobil. L'accord porte également sur le co-développement d'applications avancées d'automatisation et de contrôle, dans le cadre des solutions d'excellence opérationnelle gPROMS de PSE.

Ce nouvel accord vient consolider la relation de longue date entre ExxonMobil et PSE en matière de conception d'ingénierie détaillée, d'outils de simulations et de services de conseils spécialisés.

"Nous sommes ravis qu'ExxonMobil a choisi PSE pour lui fournir un logiciel et des solutions de modélisation avancée des processus", déclare Costas Pantelides, CEO de PSE. "Maintenant que nous avons été sélectionnés comme partenaire technologique pour nos solutions d'automatisation innovantes, nous nous réjouissons à l'idée d'aider leur entreprise à tirer pleinement parti de notre technologie."

gPROMS de PSE est un environnement équationnel unifié de modélisation de processus pour toutes les applications d'usine, depuis des réactions et des scissions catalytiques complexes, jusqu'au traitement des eaux usées et les services publics. gPROMS dispose d'une optimisation mathématique et de capacités d'analyse de système inégalées dans le secteur qui, couplées à des modèles de processus haute fidélité, permettent aux entreprises d'accélérer l'innovation, optimiser la conception et l'exploitation des processus, et gérer de manière systématique les risques technologiques. Les solutions d'excellence opérationnelle gPROMS exploitent les investissements dans les modèles de processus haute fidélité en les déployant dans des applications en ligne avancées pour la surveillance et l'optimisation des usines de traitement.

À propos de PSE

PSE (www.psenterprise.com) est le chef de file mondial des logiciels, services et solutions de modélisation avancée des processus, destinés aux industries de traitement. Les entreprises appliquent des modèles avancés de processus pour explorer rapidement et efficacement l'étape de prise de décisions, afin de diminuer les incertitudes et de prendre des mesures de conception et d'exploitation plus efficaces, plus rapides et plus sûres.

Parmi les produits gPROMS® de la plateforme équationnelle de PSE figurent l'environnement de schématisation et de modélisation personnalisée gPROMS ProcessBuilder®, pour l'optimisation de la conception et de l'exploitation des processus, ainsi que les solutions d'excellence opérationnelle gPROMS (gOES) pour la surveillance, l'optimisation et la planification opérationnelle sur la base de modèles haute fidélité.

PSE s'engage à identifier, développer et stimuler l'adoption de logiciels et de flux de travail de modélisation des processus de prochaine génération capables de soutenir les stratégies de numérisation de l'industrie. Les avantages uniques des outils PSE résident dans un équilibre entre modèles haute fidélité, une puissante optimisation mathématique, des capacités internationales d'analyse des systèmes, et un cadre équationnel à haute performance pour la résolution rapide et durable de problèmes complexes.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.