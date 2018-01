ALMUNDO SE TRANSFORMA COM AJUDA DA NEORIS, SEU PARCEIRO DIGITAL ESTRATÉGICO

Buenos Aires e Miami--(BUSINESS WIRE)--Almundo, The Travellers’ Community escolheu a NEORIS, uma empresa global de Consultoria, para orientá-los em seu processo de transformação digital.

A NEORIS está acompanhando Almundo no projeto de implementação do SAP (S/4HANA) para toda a região. O projeto começará na sua filial brasileira, que está iniciando suas operações em 2018, e depois continuará com os demais países.

SAP S/4HANA é uma nova geração do SAP Business Suite que se caracteriza pela simplificação, aumento massivo de eficiência e inclusão de outros importantes recursos como: opções de planejamento e simulação de diferentes transações convencionais. O SAP S/4HANA é uma evolução do sistema de transação que só grava dados. Ele fornece aos usuários finais suporte ativo em decisões em tempo real baseado em informações e dados de fontes internas e externas.

“Na Almundo, estamos muito felizes em trabalhar em parceria com uma empresa como a NEORIS para nos acompanhar em nosso caminho de transformação digital", disse Paco Vives, CFO de Almundo.

"Sem dúvida, é uma excelente credencial e um cliente importante para adicionar ao nosso portfólio. Queremos agradecer e reconhecer todo o time que possibilitou isso ", comentou Fernanda Alvarez, Diretora da NEORIS.

Sobre Almundo:

Empresa de viagens Omni-channel com presença na Argentina, México, Colômbia e Brasil. Oferece seus serviços através do seu Canal Online, mais de 70 agências de atendimento personalizado e seu Contact Center, com os melhores serviços de financiamento e diferencial, incluindo seu clube de benefícios.

O grupo IBEROSTAR, cadeia hoteleira espanhola de referência mundial em turismo de férias, é o principal acionista da Almundo.

Sobre NEORIS:

NEORIS é uma consultoria global, líder de mercado, que aumenta o potencial das empresas e impulsiona a inovação digital. Cultivamos conhecimento humano, tecnologia e design para conectar modelos tradicionais com novas soluções digitais, através de uma transformação escalável, sustentável e focada no cliente.

Sediada em Miami, Flórida, a NEORIS possui uma rede de centros de entrega, estúdios de design e operações nos Estados Unidos, Europa, América Latina, África, Oriente Médio e Ásia.

Mais informações estão disponíveis em www.neoris.com, bem como Facebook ou Twitter, através de @NEORIS.