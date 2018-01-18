Premas與IncellDx簽署印度經銷協定

新德里--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- Premas Life Sciences Pvt., Ltd.與IncellDx, Inc.今天宣佈簽署獨家經銷協定。該商業夥伴關係提供單細胞多重診斷的功效，現在可採用流式細胞儀，分析實質固態瘤癌症的分子及蛋白質生物標記。協定內容包括：IncellDx用於腫瘤細胞和免疫細胞亞型上PD-L1定量的專利單細胞檢測；用於檢測子宮頸樣本中HPV E6、E7 mRNA的專利單細胞檢測；以及用於實體組織（包括腫瘤）的incellPREP單細胞製備試劑盒。

新德里AIIMS的研究人員採用IncellDx的下一代(3Dx)研究用分子檢測已成功完成一項研究，該檢測在測量細胞週期和細胞增生（進展性疾病的標記）的同時，對單一細胞中E6, E7 mRNA的過度表現進行定量。

Premas Life Sciences董事總經理Praveen Gupta評論道：「IncellDx’s OncoTect檢測提供了以單細胞蛋白質體和基因體標記為基礎的革命性診斷，更重要的是為接受較強標靶性免疫抗癌藥物之癌症病患的早期偵測和分期提供了預後解決方案，這種煥然一新的變革正是印度分子診斷市場所需要的。印度的癌症負擔正在加重，IncellDx為研究人員和病患提供了獲得高效伴隨式診斷的絕佳途徑。我們非常高興能參與這一變革。」

IncellDx執行長Bruce Patterson MD評論道：「有機會為印度流式細胞儀領域提供分子檢測，我們感到很振奮，印度對分子領域創新有巨大需求。癌症研究的特點是致癌基因及對細胞週期下游效應的定量，我們已將該定量納入一項臨床檢測。然而，由於細胞學樣本含有正常細胞和異常細胞的非均勻混合物，因此，能夠在單細胞層面上進行定量至關重要。」

IncellDx是一家分子診斷公司，致力於在單細胞層面上為醫療保健帶來革命性改變。該公司結合分子診斷與高通量細胞分析，專注於癌症領域危及生命的重大疾病，尤其是肺癌、子宮頸癌、頭頸部癌、膀胱癌。http://incelldx.com/

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