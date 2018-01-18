Premas与IncellDx签署印度经销协议

新德里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- Premas Life Sciences Pvt., Ltd.与IncellDx, Inc.今天宣布签署一份排他性经销协议。该商业伙伴关系提供了单细胞多份诊断试剂的功效，现在可采用流式细胞计数仪，分析实体瘤癌症的分子及蛋白质标记。协议内容包括：IncellDx的专利单细胞检测，用于肿瘤细胞和免疫细胞亚型上PD-L1的定量；专利单细胞检测，用于检测宫颈样本中的HPV E6、E7 mRNA；以及用于实体组织（包括肿瘤）的incellPREP单细胞制备试剂盒。

新德里AIIMS的研究人员采用IncellDx的下一代(3Dx)研究用分子检测成功完成一项研究，该检测在测量细胞周期和细胞增生（进展性疾病的标记）的同时，对单个细胞中E6, E7 mRNA的过度表达进行定量。

Premas Life Sciences董事总经理Praveen Gupta评论道：“IncellDx’s OncoTect检测提供了基于单细胞蛋白质组学和基因组学标记的革命性诊断试剂，更重要的是，为接受靶向性更高的免疫抗癌药物的癌症患者的早期检测和分期提供了预后解决方案，这种焕然一新的变革正是印度分子诊断试剂市场所需要的。印度的癌症负担正在加重，IncellDx为研究人员和患者提供了获得高效伙伴诊断试剂的绝佳渠道。我们非常高兴能参与这一变革。”

IncellDx首席执行官Bruce Patterson MD评论道：“有机会向印度流式细胞计数仪行业提供分子检测，我们感到很振奋，印度对分子领域创新有巨大需求。癌症研究的标志是肿瘤基因及对细胞周期下游效应的定量，我们已将该定量纳入一项临床检测。然而，由于细胞学样本掺杂有正常细胞和异常细胞，因此，能够在单细胞层面上进行定量是至关重要的。”

IncellDx是一家分子诊断试剂公司，致力于在单细胞层面上变革医疗保健。通过分子诊断试剂与高通量细胞分析相结合，公司专注于癌症领域危及生命的危重疾病，尤其是肺癌、宫颈癌、头颈部癌、膀胱癌。http://incelldx.com/

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