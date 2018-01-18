Bupa和HealthTap宣佈戰略夥伴關係，在全球提供創新醫療保健解決方案

三藩市和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- 國際性醫療保健公司Bupa和全世界首個健康作業系統（其後盾是互動式醫生和人工智慧構成的最大網絡）HealthTap今天宣佈建立長期戰略夥伴關係，將在全球改變醫療保健體驗。

該夥伴關係結合Bupa領先的醫療保健專長和最具創新性的主要健康科技公司之一HealthTap，以部署結合數碼與面對面醫療保健的顛覆性解決方案。

HealthTap的專利健康作業系統HOPES™及其人工智慧驅動的app將有助於令人愉快的Bupa數碼體驗，為Bupa客戶提升速度、便利性和醫護品質。

Bupa集團行政總裁Evelyn Bourke表示：「我認為，我們與HealthTap的夥伴關係將提供真正創新的醫療保健解決方案，從而改善Bupa全球客戶的生活。我們決定與HealthTap結為合作夥伴，是因為HealthTap結合了業界領先的科技、執行和對醫療保健的理解。一年來我們已攜手導入針對日常客戶需求的若干解決方案，例如容易找到接受Bupa保險的當地醫生、預約物理治療、免疫接種、到當地診所就診，以及住在護理院的人可通過視頻聊天與醫生連繫。我們一起為客戶提供世界領先的數碼醫療保健體驗，同時為醫療保健提供者節省費用、提升效率。」

HealthTap創辦人、行政總裁Ron Gutman補充道：「我一直認為，創造永續的更佳醫療保健新方法需要像Bupa這樣的合作夥伴。Bupa的價值觀和使命與HealthTap相同，同時它擁有傳統醫療保健的悠久歷史、品質、深度和規模，可充實HealthTap的數碼健康科技和用戶體驗專長。這就是我們榮幸而愉快地與Bupa結為合作夥伴的原因。Bupa/HealthTap的夥伴關係是全世界最受尊崇的醫療保健領袖之一，與全世界最具創新性的健康科技公司之一的結合，以獨一無二的地位來開啟能共同操作、智慧型、參與型醫療保健的新紀元。兩家公司的合作將改變全世界的醫療保健，幫助世界各地數百萬人活得更健康、更快樂、更長壽 。」

關於Bupa

Bupa的宗旨是幫助人類活得更長壽、更健康、更快樂。

我們沒有股東，客戶就是我們的絕對重心。為了現有及未來客戶的利益，我們將利潤重新投資於提供更多更好的醫療保健。

我們擁有1650萬醫療保險客戶，為我們的診所和醫院中的1060萬人提供醫療保健，並照護約22,000位老年護理院住戶。

我們的員工超過8萬人，主要位於澳洲、英國、西班牙、香港、智利、巴西、波蘭、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、印度和美國。

醫療保險約占我們業務量的70%。我們同時在若干國家經營診所、牙科中心、醫院、護理院和護理村。

欲瞭解進一步資訊，請造訪www.bupa.com

關於HealthTap

HealthTap是世界上首家全球性健康執業機構，全天候提供從洽詢到治癒的即時醫療保健。HealthTap通過任何流動裝置或個人電腦上的視頻、音訊和文字聊天，使174個國家的億萬人群與來自醫療專家網絡的健康諮詢建立連繫，該網絡包括147個專科的逾108,000位醫生。HealthTap的專利健康作業系統(Health Operating System, HOPES™)和專利人工智慧分診技術(Dr. A.I.™)，使醫院系統、保險公司、雇主和政府能夠在正確的時間、以合理的價格提供正確的醫護。HOPES現正在支援HealthTap Cloud™，這是同類首創的醫療保健專用虛擬雲端服務，具有共同操作性、易於整合。我們的使命是幫助人類活得更健康、更快樂、更長壽。

欲瞭解進一步資訊，請造訪www.healthtap.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。