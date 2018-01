Projet Bronze : Vente du portefeuille Pradera European Retail Fund 2

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Une société affiliée de MCAP Global Finance (UK) LLP (« MCAP ») a achevé l'acquisition d'un portefeuille de six centres commerciaux d'une superficie totale de 90 000 mètres carrés (le « Bronze Portfolio ») en Espagne et en Italie. Les conditions de la transaction n’ont pas été divulguées.

Le Bronze Portfolio, dont le Pradera European Retail Fund 2 (le « Fonds ») était anciennement propriétaire, géré par Pradera, comprend Formia : Centre commercial Itaca, un centre commercial de 23 000 mètres carrés entièrement loué dont le locataire clé est un hypermarché Panorama, situé à environ 90 km au nord-ouest de Naples ; et Viterbo : Centre commercial Tuscia, un centre commercial de 17 000 mètres carrés entièrement loué dont le locataire clé est Coop, la plus grande chaîne de supermarchés d'Italie, situé à environ 80 km au nord-ouest de Rome.

La transaction a fourni une issue aux porteurs de parts du Fonds. Pradera continuera de servir à titre de gestionnaire de fonds du Bronze Portfolio au nom de MCAP.

Accord Europe Limited était le conseiller financier exclusif du Fonds. MCAP a été conseillé en interne.

À PROPOS DE PRADERA

Pradera est un gestionnaire de fonds et de capitaux de premier plan spécialisé dans les centres commerciaux et les parcs d'activité commerciale en Europe et en Asie. Fondé en 1999, le portefeuille de Pradera comprend des centres commerciaux et des parcs d'activité commerciale au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Pologne, en République tchèque, en France, en Grèce, en Turquie et en Chine, avec plus de 2900 magasins. Pour plus d'information sur Pradera, consulter : www.pradera.com.

À PROPOS DE MCAP

MCAP Global Finance (UK) LLP est une filiale britannique de Marathon Asset Management, LP (« Marathon »), une firme mondiale de placements non traditionnels basée à New York et axée sur les marchés des entreprises, du crédit mondial, des revenus fixes et de l'immobilier. Marathon gère environ 13 milliards USD de capitaux et investit activement dans l'immobilier commercial depuis 2005. Pour plus d'information sur Marathon, consulter : www.marathonfund.com.

À PROPOS D'ACCORD EUROPE LIMITED

Accord Group Holdings (« Accord »), qui a son siège à San Francisco et des bureaux supplémentaires à Chicago et à Londres, exploite une combinaison puissante de capacités de gestion de placement, d'investissements principaux et de marchés financiers pour des participants très divers du secteur du capital-investissement immobilier à l'échelle mondiale. Par le biais d'Accord Europe Limited, sa société affiliée au Royaume-Uni, Accord fournit des services de conseils et de mobilisation d'investissements à ses clients d'Europe. Pour plus d'information sur Accord, consulter : www.accord-group.net.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.