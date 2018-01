NEW DELHI--(BUSINESS WIRE)--Premas Life Sciences Pvt., Ltd. en IncellDx, Inc. hebben bekendgemaakt dat ze een exclusieve distributieovereenkomst hebben gesloten. De commerciële samenwerking maakt een multiplexdiagnostiek toegankelijk die op celniveau werkt bij solide tumoren. Die kunnen vanaf nu met flowcytometrie worden onderzocht op moleculen of proteïnen die als biomarker functioneren. De overeenkomst heeft betrekking op: IncellDx’s gepatenteerde tests voor enkele cellen die PD-L1 kwantificeren op tumorcellen en subtypen van immuuncellen; gepatenteerde tests voor enkele cellen voor detectie van mRNA voor HPV E6 en E7; en de preparatiekit incellPREP voor solide weefsels, waaronder tumoren.

