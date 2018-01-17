M24Seven與ZeroBounce合作以驗證電子郵件名單和提高送達率

加州聖塔巴巴拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--歐洲最佳的連通性和網際網路基礎設施提供商之一M24Seven，最近與主要的電子郵件驗證系統服務商ZeroBounce合作，以驗證電子郵件名單和提高送達率。雙方的合作將協助M24Seven客戶樹立更持久的寄件者聲譽，並為他們的行銷工作提供支援。

電子郵件仍然是商業領域中普遍的溝通形式，辦公室職員平均每天會收到120封電子郵件。根據Radicati Group的資料，每天收發的商務郵件到2018年將達到1,394億封的高峰。但這些郵件中大約有一半從未進入收件人的收件匣。所以考慮到郵件送達率對於關鍵通訊的重要性，公司都會採取額外措施以確保郵件能夠送達。對於行銷人員而言，目前最有效和最相關的措施是用可靠的電子郵件驗證系統來清理電子郵件名單。M24Seven推薦使用ZeroBounce協助客戶提高寄件者聲譽和送達率。

M24Seven歐洲總監Paul Pintiliescu表示：「隨著全球郵件活動日益增多，我們認為發送大宗郵件的所有公司都應定期驗證電子郵件名單。我們推薦ZeroBounce為最可靠的電子郵件驗證系統，因為他們的服務非常出色。ZeroBounce使我們的託管客戶可提高其IP位址聲譽和收件匣可達性，從而建立更佳品牌。」

在談到新的合作時，ZeroBounce執行長Liviu Tanase解釋道：「我們的目標是為受到郵件送達問題困擾的各種規模的企業服務。從今天開始，M24Seven的客戶就能獲得更健全的資料庫，大幅提高進入收件匣的送達率。我們對這種合作關係充滿期待，也為我們能在快速變化的郵件行銷領域貢獻力量而感到高興。」

除了刪除無效的電子郵件地址，ZeroBounce還能從資料庫中清除垃圾郵件陷阱和已知的電子郵件抱怨者。此外，該系統還能為電子郵件名單添加有價值的資訊，例如電子郵件地址所有者的國家、年齡、姓名和性別。隨著電子郵件個人化的需求不斷成長，這一具體功能帶來極大的好處。根據Smart Insight預測，大型公司在A/B測試、多通路行銷和自動傳播方面的洞察、實務和趨勢，將在2018年擴展到中小型企業。這進一步擴大了對ZeroBounce工具的需求，因為它在幫助公司提高送達率的同時，亦能保持郵件發送的高分值。

ZeroBounce因傑出的網際網路成就而成為2018年AFFY獎得獎者，ZeroBounce將繼續在電子郵件驗證和確認技術以及安全方面樹立新的標準。正如My Brand Review和Accu Web Hosting等評論網站所示，ZeroBounce是許多客戶信賴的可靠工具。

關於ZeroBounce.net

ZeroBounce是由一流專業團隊創建的大型電子郵件驗證服務商，專業從事電子郵件退信偵測、電子郵件濫用和垃圾郵件陷阱偵測、電子郵件資料追加和進階安全服務。根據行銷人員的報告，經ZeroBounce驗證的電子郵件名單準確率達98％。國際記者和專精於軟體開發的部落客都認為ZeroBounce 是「市面上最佳電子郵件驗證系統」。

關於M24seven.com

M24Seven成立於2003年，是英國最有信譽的連通性和網際網路基礎設施提供商，也是歐洲最佳的此類服務商之一。M24Seven在英國和歐洲擁有六個辦事處和250名員工，連接了紐約、倫敦、新加坡、阿姆斯特丹、法蘭克福和布加勒斯特等16個全球網際網路交換點。公司提供廣泛的解決方案，重點是網站託管、網路和資料安全。

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