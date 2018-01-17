M24Seven与ZeroBounce合作以验证电子邮件列表和提高送达率

加州圣巴巴拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--欧洲最佳接入和互联网基础设施提供商之一的M24Seven，最近与领先的电子邮件验证系统服务商ZeroBounce合作以验证电子邮件列表和提高送达率。双方的合作将帮助M24Seven客户树立更持久的发件人声誉，为他们的营销工作提供支持。

电子邮件仍然是商业领域一种普遍的沟通形式，办公室职员平均每天会收到120封电子邮件。根据Radicati Group发布的数据，每天收发的商务邮件到2018年将达到1,394亿封的高峰。但这些邮件中大约有一半从未进入收件人的收件箱。所以考虑到邮件送达率对于关键通信的重要性，公司都会采取额外措施确保邮件能够送达。对于营销人员而言，目前最有效和最相关的措施是通过可靠的电子邮件验证系统清理其电子邮件列表。M24Seven推荐使用ZeroBounce帮助客户提高发件人声誉和送达率。

M24Seven欧洲总监Paul Pintiliescu表示：“随着全球邮件活动日益增多，我们认为发送大量邮件的所有公司都应定期验证邮件列表。我们建议ZeroBounce作为最可靠的电子邮件验证系统，因为他们的服务非常出色。通过ZeroBounce，我们的托管客户可提高他们的IP地址声誉和收件箱可达性，从而更好地建立品牌。”

在谈到新的合作时，ZeroBounce首席执行官Liviu Tanase解释道：“我们的目标是为受邮件送达问题困扰的各种规模的企业服务。从今天开始，M24Seven的客户就能获得更健全的数据库，大幅提高进入收件箱的送达率。我们对这种合作关系充满期待，也为我们能在快速变化的邮件营销领域做出贡献而感到高兴。”

除了删除无效的邮件地址，ZeroBounce还能从数据库中剔出垃圾邮件陷阱和已知的电子邮件抱怨者。此外，该系统还能为邮件列表添加有价值的信息，例如邮件地址所有者的国家、年龄、姓名和性别。随着电子邮件个性化需求的不断增长，这一具体化功能带来了巨大的好处。根据Smart Insight预测，大型公司在A/B测试、多渠道营销和自动传播方面的洞察、实践和趋势将在2018年扩展到中小型企业。这进一步增加了对ZeroBounce工具的需求，因为它在帮助公司提高送达率的同时，能保持邮件发送的高分值。

作为代表互联网卓越成就的2018年AFFY奖获得者，ZeroBounce将继续在电子邮件验证和确认技术以及安全方面树立新的标准。正如My Brand Review和Accu Web Hosting等评论网站所示，ZeroBounce是许多客户所信赖的可靠工具。

关于ZeroBounce.net

ZeroBounce是由一流专业团队创建的大型电子邮件验证服务商，专业从事电子邮件反弹检测、电子邮件滥用和垃圾邮件陷阱检测、电子邮件数据追加和高级安全服务。根据营销人员的报告，经ZeroBounce验证的邮件列表准确率达98％。ZeroBounce被专门从事软件开发的国际记者和博主评为“最佳电子邮件验证系统”。

关于M24seven.com

M24Seven成立于2003年，是英国最有信誉的接入和互联网基础设施提供商，也是欧洲最佳同类服务商之一。M24Seven在英国和欧洲拥有六个办事处和250名员工，连接了纽约、伦敦、新加坡、阿姆斯特丹、法兰克福和布加勒斯特等16个全球互联网交换点。公司提供广泛的解决方案，重点是网站托管、网络和数据安全。

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