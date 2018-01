Acordo de distribuição na Índia entre Premas e IncellDx Ink

NOVA DELI--(BUSINESS WIRE)--A Premas Life Sciences Pvt., Ltd. e a IncellDx, Inc. anunciaram hoje a assinatura de um acordo de distribuição exclusiva. A parceria comercial traz o poder da célula através de diagnóstico celular multiplex para carcinomas (tumores sólidos) que agora podem ser analisados por biomarcadores moleculares e proteicos através de citometria de fluxo. A transação incluiu: Os ensaios com uma única célula patenteados da IncellDx para quantificar PD-L1 nas células tumorais e subtipos de células imunes; ensaio com uma única célula patenteado para detecção de ARNm E6, E7 produzidos pelo HPV em amostras cervicais; e o kit de preparação de célula única incellPREP para tecidos sólidos, incluindo tumores.

Os pesquisadores da AIIMS em Nova Delhi realizaram com sucesso um estudo utilizando o ensaio molecular investigativo (3Dx) de próxima geração da IncellDx, que quantifica expressão excessiva de ARNm E6, E7 em células únicas, ao mesmo tempo em que mede o ciclo celular e a proliferação celular, o distintivo de uma doença progressiva.

Praveen Gupta, diretor-presidente da Premas Life Sciences, comentou: “O mercado de diagnóstico molecular na Índia passará por uma mudança original com os ensaios OncoTect da IncellDx, que oferecem diagnóstico revolucionário com base em marcador proteômico e genômico de célula única para detecção precoce e determinação de estágios para pacientes com câncer usando terapias imuno-oncológicas mais direcionadas. O fardo causado pelo câncer na Índia está aumentando, e a IncellDx oferece uma via perfeita para diagnóstico complementar de alta eficácia não só aos pesquisadores, mas também aos pacientes. Estamos realmente felizes de fazer parte dessa mudança”.

Bruce Patterson, médico e CEO da IncellDx, comentou: “Estamos empolgados com esta oportunidade de trazer os ensaios moleculares para o campo da citometria de fluxo em uma região do mundo com um enorme apetite para inovação no espaço molecular. O distintivo da pesquisa sobre o câncer é a quantificação de oncogenes e os efeitos adiante no ciclo celular que incorporamos em um ensaio clínico. No entanto, visto que as amostras citológicas contêm uma mistura heterogênea de células normais e anormais, é essencial que possamos realizar a quantificação em uma única célula”.

A IncellDx é uma empresa de diagnóstico molecular dedicada a revolucionar a assistência à saúde, uma célula por vez. Ao combinar diagnóstico molecular com análise celular de alta produtividade, a empresa se concentra em doenças cancerígenas críticas que ameaçam a vida, especificamente câncer pulmonar, cervical, de cabeça e pescoço, e de bexiga. http://incelldx.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.