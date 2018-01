Contrat de distribution Premas, IncellDx Ink India

NEW DELHI--(BUSINESS WIRE)--Premas Life Sciences Pvt., Ltd. et IncellDx, Inc. ont annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat de distribution exclusif. Ce partenariat commercial mettra sur le devant de la scène la puissance des diagnostics multiplexes, cellule par cellule, des tumeurs solides de type carcinomes, qui feront désormais l'objet d'analyses de cytométrie en flux à la recherche de biomarqueurs moléculaires et protéomiques. L'accord comprend : Les essais brevetés d'IncellDx sur des cellules uniques pour mesurer la PD-L1 des cellules tumorales et des sous-types de cellules immunitaires ; l'essai breveté sur des cellules uniques pour la détection de l'ARNm du HPV E6, E7 sur des échantillons utérins ; et, son kit de préparation incellPREP sur des cellules uniques pour les tissus solides, dont les tumeurs.

Les chercheurs de l'AIIMS de New Delhi ont terminé une étude fructueuse en s'appuyant sur l'essai moléculaire de dépistage de dernière génération (3Dx) d'IncellDx qui mesure la surexpression de l'ARNm E6, E7 dans des cellules uniques, tout en évaluant le type de cellules et leur prolifération ; soit les éléments distinctifs des maladies évolutives.

Praveen Gupta, directeur exécutif de Premas Life Sciences, a commenté ainsi : « Le marché du diagnostic moléculaire en Inde doit se renouveler avec les essais OncoTect d'IncellDx qui permettent des diagnostics révolutionnaires basés sur les marqueurs génomiques et protéomiques de cellules uniques. Plus important encore, ils proposent une solution pronostique de dépistage précoce et d'identification du stade pour les patients atteints de cancer afin de mieux cibler les traitements d'immuno-oncologie. Le problème du cancer ne cesse de croître en Inde et IncellDx propose un parcours optimisé de tests de diagnostic aux chercheurs et, surtout, aux patients. Nous sommes ravis de participer à cette transformation ».

Bruce Patterson MD, PDG d'IncellDx, a commenté ainsi : « Nous sommes enthousiastes à propos de cette opportunité d'intégrer les tests moléculaires au domaine de la cytométrie en flux, dans une région du monde tournée vers l'innovation sur ce segment. La recherche sur le cancer se base typiquement sur la mesure des oncogènes et des effets qu'ils produisent dans le cycle cellulaire. Nous avons intégré cela à un essai clinique. Toutefois, étant donné que les échantillons de cytologie contiennent un mélange hétérogène de cellules normales et anormales, il est indispensable de pouvoir effectuer cette quantification au niveau de cellules uniques ».

IncellDx est une société de diagnostic moléculaire qui cherche à révolutionner le secteur de la santé, cellule par cellule. Associant le diagnostic moléculaire à l'analyse cellulaire haut-débit, la société vise principalement les cancers graves causes de décès, notamment les cancers du poumon, du col de l'utérus, des voies aérodigestives supérieures et de la vessie. http://incelldx.com/

