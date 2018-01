BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Continuum®, de exclusieve provider van het enige verticaal geïntegreerde platform voor IT-services dat MSP’s in staat stelt snel en winstgevend op te schalen, heeft een distributie-overeenkomst gesloten met Portland Europe, een belangrijke distributeur van schaalbare software voor wederverkopers in de Benelux.

Het wijdverbreide MSP-netwerk in Benelux van Portland Europe krijgt via deze samenwerking toegang tot het volledig managed platform van Continuum voor toezicht en bestuur op afstand, geruggensteund door het operationele netwerkcenter van het bedrijf.

