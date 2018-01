TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation maakt vandaag bekend dat haar dochteronderneming, KBC Advanced Technologies, een consultancy-overeenkomst met China Energy Engineering North Co., Ltd. heeft gesloten voor de integratie van zes olieraffinaderijen in de Chinese provincie Shandong. Deze raffinaderijen worden aangekocht en geƫxploiteerd door China State Energy Engineering Corp. Ltd. (SINOMEC), een bedrijf in staatshanden, en China Energy Engineering North Co., Ltd., een bedrijf uit de SINOMEC-groep.

Er zijn veel kleinschalige olieraffinaderijen in de provincie Shandong. Om die efficiƫnter te maken en beter te laten aansluiten op de markt, heeft SINOMEC besloten de faciliteiten te upgraden en activiteiten van zes in Guangrao gelegen raffinaderijen te integreren. KBC voorziet SINOMEC van advies ter bevordering van deze doelstellingen.

