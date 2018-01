NUOVA DELHI--(BUSINESS WIRE)--Premas Life Sciences Pvt., Ltd. e IncellDx, Inc. hanno reso nota oggi la sottoscrizione di un accordo esclusivo di distribuzione. L’accordo commerciale mette a disposizione la diagnostica multiplex a livello di singole cellule per i carcinomi, che potranno ora essere analizzati per verificare l’eventuale presenza di biomarcatori proteici e molecolari attraverso la citometria a flusso. L’accordo include quanto segue: test su singola cellula di IncellDx brevettati per la quantificazione di PD-L1 nelle cellule tumorali e nei sottotipi di cellule immunitarie; test su singola cellula brevettati per il rilevamento dei livelli di E7 mRNA dell’HPV E6 nei campioni cervicali; e kit incellPREP per la preparazione di singole cellule per i tessuti solidi, tumori compresi.

