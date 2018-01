M24Seven s'associe à ZeroBounce pour la vérification des listes d'e-mails et l'amélioration de la capacité de délivrance

SANTA BARBARA, Californie--(BUSINESS WIRE)--M24Seven, qui compte parmi les meilleurs fournisseurs d'infrastructures de connectivité et d'Internet en Europe, s'est récemment associé avec le système leader de validation des e-mails ZeroBounce, pour la vérification des listes d'e-mails et l'amélioration de la capacité de délivrance. Ce nouveau partenariat permet aux clients de M24Seven de bâtir une réputation plus solide en tant qu'expéditeurs, et les soutient dans leurs efforts de marketing.

L'e-mail demeure le moyen de communication prédominant dans le secteur des affaires, puisqu'un employé de bureau reçoit aujourd'hui en moyenne 120 e-mails chaque jour. D'après Radicati Group, les e-mails d'affaires atteindront en 2018 un pic de 139,4 milliards d'e-mails envoyés et reçus chaque jour. Pour autant, environ la moitié de ces e-mails n'atteignent jamais la boîte de réception des destinataires visés. Les entreprises prennent par conséquent des mesures supplémentaires pour veiller à ce que leurs e-mails soient délivrés, compte tenu de l'importance de la capacité de délivrance d'e-mails dans les communications cruciales. Actuellement, les mesures les plus efficaces et les plus opportunes consistent pour les acteurs marketing à faire nettoyer leur liste d'e-mails par un système fiable de validation des e-mails. M24Seven recommande ZeroBounce pour aider ses clients à renforcer leur capacité de délivrance et leur réputation en tant qu'expéditeurs.

S'exprimant au sujet de ce partenariat, Paul Pintiliescu, directeur de M24Seven pour la région Europe, a déclaré : « À l'heure où l'activité des e-mails ne cesse d'augmenter à travers le monde, nous pensons que chaque entreprise envoyant un grand nombre d'e-mails devrait vérifier périodiquement les listes d'e-mails. Nous recommandons ZeroBounce, qui est le système le plus fiable pour la validation d'e-mails, et qui confère des atouts remarquables. Grâce à ZeroBounce, nos clients en hébergement amélioreront la réputation de leur adresse IP, l'accessibilité à leur boîte de réception, et seront en mesure de bâtir de meilleures marques ».

S'exprimant à propos de cette nouvelle collaboration, Liviu Tanase, PDG de ZeroBounce, a déclaré : « Notre objectif consiste à œuvrer au service des entreprises de toutes tailles qui se heurtent à des problématiques de capacité de délivrance des e-mails. À compter d'aujourd'hui, les clients de M24Seven disposeront de bases de données plus saines, et amélioreront significativement les taux de délivrance jusqu'aux boîtes de réception. Nous sommes ravis de ce partenariat, et de la contribution que nous apportons à l'environnement en rapide évolution du marketing lié aux e-mails ».

En plus de supprimer les adresses électroniques non valides, ZeroBounce élimine des bases de données les pièges à spams et les plaintes par e-mail connues. Par ailleurs, le système ajoute des informations précieuses aux listes d'e-mails, telles que le pays et l'ancienneté des adresses e-mail fournies, ainsi que le nom et le sexe des propriétaires. Face au besoin croissant de personnalisation des e-mails, cette fonctionnalité spécifique fournit un avantage considérable. D'après Smart Insight, l'année 2018 sera caractérisée par une augmentation des renseignements, des pratiques et des tendances des grandes entreprises en matière de tests A/B, de campagnes multicanaux et de communication automatisée en direction des petites et moyennes entreprises. Ceci accentue encore davantage le besoin lié aux outils que propose ZeroBounce pour aider les entreprises à renforcer leur capacité de délivrance, tout en conservant de hauts niveaux en termes d'expédition.

Ayant remporté le Prix AFFY 2018 de l'accomplissement le plus remarquable dans le domaine d'Internet, ZeroBounce continue de se démarquer comme la référence en matière de technologies et systèmes de sécurité pour la validation et la vérification des e-mails. ZeroBounce est un outil fiable auquel font confiance de nombreux clients, comme l'illustrent plusieurs sites de test parmi lesquels My Brand Review et Accu Web Hosting.

À propos de ZeroBounce.net

Créé par une équipe de professionnels chevronnés, ZeroBounce est un service majeur de vérification des e-mails, axé sur la détection des renvois automatiques d'e-mails, des e-mails abusifs et des pièges à spams, ainsi que sur l'ajout de données liées aux e-mails et la sécurité avancée. Les acteurs marketing qui recourent aux listes d'e-mails validées par ZeroBounce font état d'un taux d'exactitude de 98 %. Les journalistes et blogueurs spécialisés dans le développement de logiciels ont qualifié ZeroBounce de « meilleur système existant pour la validation des e-mails ».

À propos de M24seven.com

Créé en 2003, M24Seven est le fournisseur d'infrastructures de connectivité et d'Internet le plus réputé au Royaume-Uni, et l'un des meilleurs d'Europe. Possédant six bureaux et employant 250 salariés au Royaume-Uni et en Europe, M24Seven est connecté à plus de 16 points d'échange Internet mondiaux, parmi lesquels New York, Londres, Singapour, Amsterdam, Francfort et Bucarest. La société fournit une large gamme de solutions axées sur l'hébergement Web ainsi que sur la sécurité des réseaux et des données.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.